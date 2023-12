Non solo Rafael Nadal: altri 14 tennisti con il ranking protetto agli Australian Open

© Lintao Zhang/Getty Images

Sono 15 in totale i tennisti (fra il circuito Atp e quello Wta) che disputeranno il primo torneo del Grande Slam della stagione 2024 con il ranking protetto. È stato resa nota nei giorni scorsi l'entry list completa degli Australian Open e si è potuto scoprire quali saranno i giocatori e le giocatrici che sono entrati di diritto nel tabellone principale a Melbourne usufruendo della classifica 'congelata'

In campo maschile non ci sarà solo il campione spagnolo Rafael Nadal, al rientro dopo praticamente un anno di stop, in questo tipo di situazione: saranno presenti infatti il croato Marin Cilic, i canadesi Denis Shapovalov e Milos Raonic, il coreano Soonwoo Kwon, il ceco Jiri Vesely e l'ungherese Attila Balazs.

Nadal using protected ranking for the Australian Open so no wild card needed there.



More players using PR in the Men's Singles list there:

Marin Cilic (#21)

Denis Shapovalov (#27)

Milos Raonic (#33)

Soonwoo Kwon (#80)

Jiri Vesely (#94)

And... Attila Balazs (#101). — José Morgado (@josemorgado) December 4, 2023

La situazione nel circuito femminile

Sono 8 invece le atlete che utilizzeranno il ranking protetto in Australia: la statunitense Jennifer Brady, la tedesca Angelique Kerber (nuovamente in campo dopo essere diventata mamma), l'australiana Ajla Tomljanovic, la giapponese Naomi Osaka (attesa per la 26enne che ha già vinto due titoli Slam a Melbourne), le americane Amanda Anisimova e Katy McNally, la serba Aleksandra Krunic e la taiwanese Hsieh Su-wei.