Australian Open - Ecco la decisione ufficiale di Nick Kyrgios: i dettagli

© Kelly Defina/Getty Images

Subito un colpo di scena importante in vista della prossima stagione, non così lontana dal suo avvio ufficiale. All'edizione 2023 degli Australian Open non ci sarà il beniamino di casa Nick Kyrgios, che ha annunciato nelle ultime ore di non prendere parte alla competizione Slam di Melbourne.

L'australiano ha fornito degli aggiornamenti sul nuovo account OnlyFans, in cui ha spiegato ai fan che non ha ancora recuperato del tutto dai problemi fisici che gli hanno fatto saltare praticamente tutta la scorsa annata nel circuito maggiore.

Il nativo di Canberra non si sente in condizione per poter competere nel torneo che gli sta molto a cuore, scegliendo di non rischiare e attendere di ritornare al pieno della forma fisica: l'obiettivo prioritario svelato dal giocatore 28enne è Wimbledon, in cui ha già raggiunto la finale in quel magico 2022.

Kyrgios ancora ai box

I primi segnali negativi hanno confermato i dubbi degli appassionati nei giorni scorsi: Nick non si era iscritto ufficialmente alla manifestazione e avrebbe potuto prendere parte solo con un invito da parte degli organizzatori, seppur non risultasse neppure nella lista (da completare) delle wild card.

Nelle scorse ore l'amara decisione che priverà lo Slam di un possibile grande protagonista, che proprio alla vigilia di Melbourne nel 2023 si è procurato una lesione al menisco del ginocchio sinistro. A seguito di un intervento chirurgico, Kyrgios ha cominciato il lungo periodo di riabilitazione: l'unica partita giocata è stata a Stoccarda, nella quale è emerso come il tennista fosse ancora in grande difficoltà dal punto di vista fisico.

L'australiano vanta un trionfo in doppio proprio agli Australian Open nel 2022 in coppia con l'amico connazionale Thanasi Kokkinakis: l'augurio di tanti è di rivederlo presto in campo a regalare spettacolo.