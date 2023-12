Entry list Australian Open - 5 italiane nel main draw. Sabalenka difende il titolo

Rafael Nadal: "Credo che il 2024 sarà il mio ultimo anno, ma non posso esserne certo"

Ecco, nel dettaglio, l'elenco delle tenniste che al momento sono iscritte per il primo Grande Slam dell'anno.

Sono 5 le giocatrici italiane che hanno già staccato di diritto il pass per il tabellone principale: la numero uno azzurra Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti.

