Entry list Australian Open - Djokovic e Sinner al via. Nadal e Berrettini tornano

Uno Slam davvero molto interessante, considerando che tutti i 'Big' dovrebbero essere ai nastri di partenza salvo differenti comunicazioni. È già partito il conto alla rovescia per gli Australian Open, che saranno come sempre il primo torneo prestigioso della nuova stagione.

Sono diversi i tennisti che possono ambire al titolo: il campione in carica Novak Djokovic (a caccia del 25esimo titolo Major) avrà una concorrenza agguerrita, composta fra i tanti da Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner ma anche Rafael Nadal, che torna dopo un anno a competere.

Le incognite non mancheranno, così come le sorprese (o forse no).

L'entry list

Per l'Italia sono 5 i giocatori a essere entrati di diritto nel main draw. Per la prima volta in carriera Jannik Sinner sarà tra le prime 4 principali teste di serie in uno Slam.

Lorenzo Musetti agguanterà una testa di serie (al momento la numero 27), mentre rischiano un sorteggio piuttosto duro Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, anche lui al rientro dall'infortunio. Ecco l'entry list completa diffusa dagli organizzatori.

Novak Djokovic Carlos Alcaraz Daniil Medvedev Jannik Sinner Andrey Rublev Stefanos Tsitsipas Alexander Zverev Holger Rune Hubert Hurkacz Taylor Fritz Casper Ruud Alex de Minaur Tommy Paul Grigor Dimitrov Karen Khachanov Frances Tiafoe Ben Shelton Cameron Norrie Nicolás Jarry Ugo Humbert Francisco Cerundolo Adrian Mannarino Tallon Griekspoor Sebastian Korda Jan-Lennard Struff Alejandro Davidovich Fokina Lorenzo Musetti Sebastián Baez Felix Auger-Aliassime Tomas Etcheverry Jiri Lehecka Alexander Bublik Laslo Djere Christopher Eubanks Aslan Karatsev Arthur Fils Borna Coric Daniel Evans Roman Safiullin Alexei Popyrin Mackenzie McDonald Andy Murray Sebastian Ofner Matteo Arnaldi Max Purcell Lorenzo Sonego Yoshihito Nishioka Alexander Shevchenko Stan Wawrinka Botic van de Zandschulp Yannick Hanfmann Dusan Lajovic JJ Wolf Miomir Kecmanovic Jordan Thompson Daniel Altmaier Roberto Bautista Zhizhen Zhang Marton Fucsovics Marcos Giron Jack Draper Aleksandar Vukic Roberto Carballes Baena Fabian Marozsan Thanasi Kokkinakis Nuno Borges Pavel Kotov Christopher O'Connell Emil Ruusuvuori Pedro Cachin Rinky Hijikata Borna Gojo Benjamin Bonzi Gael Monfils Taro Daniel Richard Gasquet Dominik Koepfer Tomas Machac Thiago Seyboth Wild Bernabe Zapata Miralles Alexandre Muller Cristian Garín Juan Pablo Varillas Gregoire Barrere Alejandro Tabilo Jaume Munar Constant Lestienne Federico Coria Albert Ramos Vinolas Luca Van Assche Maximilian Marterer Matteo Berrettini Daniel Elahi Galan Dominic Stricker Facundo Díaz Acosta Arthur Rinderknech Alex Michelsen Denis Shapovalov (PR) Soonwoo Kwon (PR) Jiri Vesely (PR) Milos Raonic (PR) Rafael Nadal (PR) Marin Cilic (PR) Reilly Opelka (PR) Marc Polmans (WC) James Duckworth (WC) Adam Walton (WC)

Ecco i primi alternates che sperano di poter entrare direttamente nel tabellone principale: vicino Flavio Cobolli, 11esimo Fabio Fognini.