Novità in vista per la nuova edizione degli Australian Open 2024: i dettagli

Australian Open come il Roland Garros. Lo slam australiano si adegua all’esigenza economica dei tempi e ‘aggiunge’ un giorno ai canonici 14 di torneo. Gli Happy Slam inizieranno di domenica, anziché di lunedì, proprio come il Major parigino da qualche anno.

E’ questa la novità dell’edizione 2024 della manifestazione tennistica più importante in Australia, con sede a Melbourne. Un giorno in più di tennis per gli appassionati di questo sport che potranno assistere alle gesta dei giocatori più forti del pianeta da domenica 14 gennaio fino a domenica 28 gennaio.

La novità prevista dalla nuova edizione

Tennis Australia ha poi comunicato tramite un annuncio le motivazioni del cambiamento.

La ragione principale è quella di evitare, come spesso accaduto nelle ultime edizioni, che le partite si allunghino fino a tarda notte. Questo tramite l’introduzione di un’altra sessione. L’unica vera modifica nel format del torneo, viene specificato, al di là dell’aggiunta di 5 sessioni, da 47 a 52, sarà la diminuzione dei match sui prestigiosi campi della Margaret Court Arena e Rod Laver Arena.

Da tre passeranno a due. Come detto, questo in teoria dovrebbe permettere di evitare il dilungarsi di match, come lo scorso anno, fino alle prime ore del mattino. Ricordiamo tutti la partita infinita tra Andy Murray e Thanasi Kokkinakis, terminata alle 3 del mattino.

Quanto detto, appunto in teoria, perché nella sostanza non è stato previsto un cambio nella sessione serale e quindi il problema potrebbe tranquillamente riproporsi. A meno che non si decida di anticipare la sessione serale, solitamente fissata per le 19.00, ora locale.

Questo al momento non è ancora dato saperlo, ma è lecito aspettarsi nelle prossime settimane ulteriori dettagli.