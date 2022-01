Australian Open, arriva un nuovo illustre forfait a causa del Covid

Gli Australian Open inizieranno il prossimo 17 Gennaio, ma continuano a fioccare le rinunce al torneo. L'emergenza sanitaria legata al Coronavirus è in pieno sviluppo e l'aumento dei contagi non riguarda solo la vita reale ma anche il mondo del tennis.

L'ultimo forfait in ordine di tempo riguarda il giovane talento americano Jenson Brooksby, uno dei tennisti che più incuriosiva gli addetti ai lavori ed i tifosi di questo sport. Attraverso una Instagram Stories il talentuoso tennista a stelle e strisce ha comunicato che lui ed il suo manager sono risultati positivi al Covid e che per questo motivo dovranno rinunciare a presenziare agli Australian Open.

Brooksby doveva partire nella giornata di domani per Melbourne ma questo 'imprevisto' lo costringerà a saltare il primo torneo dello Slam dell'anno. Per onor di cronaca Brooksby ha effettuato una doppia dose di vaccino.

Ecco il post Instagram pubblicato dal giovane tennista americano, entrato nella Top 100 la scorsa stagione ed attualmente numero 56 al mondo: "Ciao a tutti, spero che stiate tutti bene. Sfortunatamente io devo cancellarmi dal tabellone ufficiale degli Australian Open.

Io avevo in programma di volare domani insieme al mio coach, ma sia io che lui siamo risultati positivi al test per il Coronavirus fatto questo pomeriggio. Non è facile per me rinunciare a questo Slam, mi stavo preparando da settimane.

Non posso però far altro che guardare avanti e pensare al debutto agli Australian Open che mi auguro di fare il prossimo anno. Stste tutti in sicurezza"

Nuovo forfait agli Australian Open