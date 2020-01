Australian Open - Nadal sul velluto all'esordio. Super Fognini, bene Sinner

Da Melbourne - Poco più di due ore è durata la prima scampagnata di Rafael Nadal agli Australian Open 2020, l’unico Slam che il maiorchino ha vinto una sola volta nel lontano 2009. Il numero 1 del mondo ha rifilato un sonoro 6-2 6-3 6-0 al povero Hugo Dellien, che aveva disputato solo cinque incontri nel tabellone principale di un Major prima di oggi.

Il fenomeno spagnolo, finalista della passata edizione, ha ceduto una volta il servizio sia nel primo che nel secondo set, ma non ha mai dato l’impressione di soffrire al cospetto del 26enne boliviano. Rafa si è aggiudicato 32 punti in più rispetto al suo avversario (96 contro 64), ha fatto registrare un saldo di +14 tra vincenti e gratuiti, oltre a scendere a rete con il solito acume tattico (19/23).

“Un ottimo inizio, non c’è dubbio. Tutto ciò che vuoi al primo turno è vincere, se ce la fai in tre set è ancora meglio” – ha dichiarato Nadal subito dopo la fine del match.

Al secondo round se la vedrà con uno tra Federico Delbonis e Joao Sousa. Per l’ottava volta nella sua carriera, Fabio Fognini ha rimontato da due set a zero. Il veterano ligure, che ieri era stato salvato dalla pioggia contro Reilly Opelka, si è preso la rivincita degli US Open chiudendo 3-6 6-7(3) 6-4 6-3 7-6(10/5) e approdando al secondo turno dell’Happy Slam per il quarto anno consecutivo.

Nonostante abbia dovuto incassare la bellezza di 35 aces, l’azzurro ha mostrato una concentrazione diversa rispetto a ieri, quando sembrava ad un passo dall’eliminazione e vicino alla resa mentale. “Devo ammettere che la pioggia si è rivela provvidenziale, ieri ero in difficoltà e non riuscivo ad attuare il mio piano tattico.

Oggi sono sceso in campo con un altro piglio, ho servito bene e ho risposto bene quando ho potuto. Penso che lui sia temibile da fondo campo in relazione alla sua altezza. Se fossi l’organizzatore di un torneo piccolo, non lo inviterei mai, perché uno del genere può far fuori chiunque.

Il mio parere è che in futuro ci saranno sempre più giocatori di questo tipo, spero di smettere prima che arrivi quel momento” – ha spiegato Fabio in conferenza stampa, prima di soffermarsi sulle palline: “Queste palline Dunlop sono rapidissime all’inizio e poi diventano molto pesanti, sento che non riesco a spingere”.

Fognini si è presentato davanti ai giornalisti con la mano visibilmente arrossata e dolorante: “Ieri ho colpito violentemente la racchetta con un pugno e adesso mi fa abbastanza male”. Chiamato a scegliere tra le otto rimonte da due set sotto, il taggiasco non ha avuto dubbi: “Quella contro Rafa Nadal agli US Open”.

Prossimo ostacolo Jordan Thompson. Bene anche Jannik Sinner, che ha ottenuto la sua prima vittoria assoluta in un Major. Il pupillo di Riccardo Piatti ha archiviato la pratica Max Purcell dopo essersi spianato la strada nella giornata di ieri.

“Ero molto avanti nel punteggio e questo mi ha facilitato la vita. Sono entrato in campo con la giusta mentalità e ho ricominciato bene. Questa è stata la chiave”. Il 7-6(2) 6-2 6-4 odierno spedisce l’altoatesino verso un test decisamente più impegnativo dinnanzi a Marton Fucsovics.

Nulla da fare invece per Stefano Travaglia e Lorenzo Giustino, che alla ripresa delle operazioni si sono inchinati rispettivamente a Cristian Garin e Milos Raonic. Avanza senza intoppi Dominic Thiem, giustiziere di Adrian Mannarino sulla Margaret Court Arena.

