A Milano durante le Atp Finals sono state distribuite le Dunlop Card

Dunlop in collaborazione con 4evapic marchio di Innovative Solutions ha distribuito durante gli Atp Finals Next Gen presso il proprio stand presente al Palalido le Dunlop Card.

Le card permetteranno ai clienti Dunlop di accedere tramite la tecnologia NFC o Qrcode alla piattaforma web 4evapic e visualizzare video, gallery fotografiche, schede prodotto digitali relative al mondo del famoso marchio tennistico.

I clienti inoltre potranno rimanere costantemente aggiornati tramite la tecnologia webpushing.

La Dunlop card è un modo nuovo per mantenere il contatto costante tra il marchio ed i suoi clienti e catturare l'attenzione di nuovi

CHI E' 4EVAPIC?

Siamo una giovane realtà italiana composta da un gruppo di collaboratori

che insieme decidono di coronare un sogno: presentare sul mercato articoli e soluzioni innovative con un marchio “4evapic” tutto nostro.

Il nostro cammino inizia da lontano. Per diversi anni abbiamo costruito la nostra esperienza nella ricerca di nuovi prodotti ma soprattutto abbiamo studiato le nuove tecnologie e la loro applicazione per conto di aziende del settore dell’intrattenimento e dell’ IT, ora vogliamo presentarci sul mercato in prima persona.

La piattaforma web 4evapic ti permette di creare nuovi contenuti interattivi aggiornabili, tramite la tecnologia webpushing, in qualsiasi momento e fruibili tramite la tecnologia Nfc presente in Card, Magneti Turistici e opere d’arte

La piattaforma in base alle varie licenze disponibili ti permette di creare icone per avviare:

- ALBUM FOTOGRAFICI MULTIMEDIALI

Carica le tue foto e crea un album fotografico aggiungendo didascalie e musiche e sfondi presenti nel sistema. Potrai anche visualizzare la data e la tua posizione al momento in cui hai scattato le foto.

- VIDEO

Collega facilmente i tuoi video precedentemente caricati sulle piattaforme: Vimeo, Youtube o sul tuo server proprietario.

- PDF

Carica i tuoi documenti in formato Pdf e rendi visibile il contenuto ai tuoi clienti con un solo click.

- SITI WEB

Collega il tuo sito internet aziendale, il tuo blog, le tue pagine social.