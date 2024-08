Olimpiadi Parigi - Day 6: quando giocano Lorenzo Musetti e il doppio Errani-Paolini

Sesta giornata del torneo Olimpico di tennis giovedì 1 agosto sui campi in terra battuta del Roland Garros. Si entra nelle fasi decisive del torneo e si va sempre più vicini alle partite che valgono le medaglie.

In campo tutti e 4 i quarti di finale del singolare maschile e si giocheranno anche le due semifinali femminili. In campo anche Sara Errani e Jasmine Paolini per il quarto di finale del torneo di doppio femminile. Analizziamo orari e partite in programma.

Sul campo centrale Philippe Chatrier si inizia alle 12 con la prima semifinale del singolare femminile tra la numero 1 del mondo Iga Swiatek e la giocatrice cinese Qinwen Zheng. A seguire il primo quarto di finale del singolare maschile che vedrà opposto lo spagnolo Carlos Alcaraz allo statunitense Tommy Paul.

In sessione serale dalle 19 il quarto di finale tra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas, rivincita della finale del Roland Garros 2021. A chiudere la serata la seconda semifinale tra Ana Karolina Schmiedlova e Donna Vekic.

Lorenzo Musetti impegnato nel secondo incontro sul campo Suzanne Lenglen

Quattro le partite sul campo Suzanne Lenglen. Lorenzo Musetti giocherà la seconda gara dopo un doppio femminile in campo alle 12. Il suo avversario sarà Alexander Zverev.

Musetti-Zverev con ogni probabilità si giocherà attorno alle 13.30/14. Terzo incontro sarà quello tra Casper Ruud e Felix Auger Aliassime. Chiuderà il programma sul Lenglen il doppio con protagonisti Andy Murray e Daniel Evans contro gli americani Tommy Paul e Taylor Fritz.

Sul campo Simonne Mathieu primo match con protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini. Le tenniste azzurre sfideranno a partire dalle 13 le britanniche Katie Boulter e Heather Watson. Ecco il programma integrale del torneo Olimpico di Parigi di giovedì 1 agosto.