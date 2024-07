Atp Washington - Flavio Cobolli batte in due set Goffin. Eliminato Bellucci

Ottima partenza di Flavio Cobolli al torneo ATP 500 Washington. Il tennista italiano, che ha usufruito di un bye al primo turno, ha regolato David Goffin all'esordio con il punteggio di 7-6( 4) , 6-3 e conquistato gli ottavi di finale al Mubadala Citi DC Open.

Il suo prossimo avversario sarà la testa di serie numero otto Alejandro Davidovich Fokina. Cobolli è stato l'unico a procurarsi una chance nel primo set, ma Goffin si è salvato con un servizio vincente in apertura.

Nel tie-break, l'azzurro ha gestito molto meglio del suo rivale ogni punto e chiuso 7-4.

Atp Washington - Cobolli batte Goffin. Eliminato Bellucci

Una risposta davvero profonda ha consentito a Cobolli di mettere subito distanza tra sé e il belga nel secondo; una distanza duplicatasi sul 3-1 spinta da un discreto rovescio lungolinea.

Fighting hard 👊@cobollifla defeats Goffin 7-6, 6-3 to set up a R16 encounter against Davidovich Fokina in DC! #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/1rQXXOCkTE — Mubadala Citi DC Open (@mubadalacitidc) July 31, 2024

Niente da fare per, bravo a raggiungere il secondo turno partendo dalle qualificazioni.

Il 23enne si è arreso ad Alex Michelsen 3-6, ( 1) 6-7. Bellucci non è riuscito a sfruttare due palle break a inizio partita e ha perso la battuta sull'1-2 steccando il dritto. Il giocatore di casa gli ha offerto una solo opportunità per ritornare in corsa, ma il rovescio è terminato oltre la linea di fondo.

Michelsen ha colpito un doloroso doppio fallo nel quarto game del secondo set permettendo a Bellucci di portarsi in vantaggio. È stato ancora il rovescio a tradire l'italiano sull'1-3. Il tie-break ha infine premiato nettamente Michelsen, anche se Bellucci ha dovuto fare i conti con un problema al piede nella parte finale del match.