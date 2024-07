Olimpiadi Parigi – Finisce la corsa di Nadal-Alcaraz. Ecco l'avversario di Musetti

Finisce la corsa al torneo Olimpico di Parigi di Carlos Alcaraz e Rafael Nadal. Sul campo centrale Philippe Chatrier la coppia delle meraviglie spagnola è stata sconfitta dal duo statunitense formato da Rajeev Ram e Austin Krajicek.

Una coppia di specialisti del doppio e quarte teste di serie del torneo. I giocatori americani hanno posto fine al cammino di una delle coppie che aveva suscitato maggiore interesse nel torneo di doppio per il nome dei due singolaristi accoppiati per l'occasione col punteggio di 6-2 6-4.

Nel primo set i due tennisti americani sono andati subito in vantaggio di un break (2-0), sul 4-2 in loro favore hanno anche avuto una palla per il doppio break per andare avanti 5-2. Doppio break che viene concretizzato dopo un doppio fallo di Alcaraz.

Americani che hanno chiuso il primo set per 6-2. Il secondo set è più equilibrato ma i doppisti americani sono andati avanti di un break e hanno fatto gara di testa. Sul 5-4 Krajicek ha servito per portare la coppia americana in semifinale, gli americani hanno annullato tre palle break del 5-5 e hanno chiuso 6-4 al secondo match point.

Olimpiadi Parigi: nel singolare maschile Zverev elimina Popyrin

Casper Ruud si è qualificato per i quarti di finale del singolare maschile del torneo Olimpico di Parigi. Ruud ha posto fine alla serie vincente di Francisco Cerundolo col punteggio di 6-3 6-4.

Cerundolo aveva vinto sabato scorso il torneo di Umago in finale su Lorenzo Musetti. Alexander Zverev sarà il prossimo avversario di Lorenzo Musetti. Nei quarti di finale l'italiano sfiderà il tennista tedesco che è andato sotto di un break nel primo set contro l'australiano Alexej Popyrin ma ha chiuso 7-5 6-3.

Popyrin ha servito per chiudere il primo parziale sul 5-4 ma ha perso il servizio e successivamente il set. Secondo set per il tedesco senza problemi. Ecco il tabellone completo dei quarti di finale del singolare maschile del torneo Olimpico: Djokovic-Tsitsipas; Zverev-Musetti; Ruud-Auger Aliassime; Paul-Alcaraz.