Olimpiadi Parigi - Bene Alcaraz, fuori Medvedev. Kerber saluta il tennis

Il campione in carica del Roland Garros e di Wimbledon non si ferma più. Carlos Alcaraz ha raggiunto i quarti di finale ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 sia in singolare che in doppio. Tra poco scenderà ancora in campo per provare a conquistare le semifinali insieme a Rafael Nadal: sfideranno gli americani Austin Krajicek e Rajeev Ram.

Olimpiadi Parigi - Ok Alcaraz, fuori Medvedev

Lo spagnolo ha superato senza alcun problema agli ottavi di finale Roman Safiullin con il punteggio di 6-4, 6-2 e affronterà Tommy Paul - giustiziere di Corentin Moutet - per un posto tra i migliori quattro.

Una grande prestazione, non accadeva da tanto tempo, ha permesso a Felix Auger-Aliassime di eliminare Daniil Medvedev, in tabellone sotto bandiera neutrale. Il russo si è arreso al canadese 3-6, ( 5) 6-7. Auger-Aliassime non ha concesso nessuna occasione al suo avversario al servizio confezionando un meritato successo.

Olimpiadi Parigi - Kerber saluta il tennis: vince Zheng. Swiatek in semi

Dopo aver sconfitto Jasmine Paolini, Anna Karolina Schmiedlova ha battuto anche la regina di Wimbledon Barbora Krejcikova. La ceca, apparsa piuttosto provata, ha perso nettamente 4-6, 2-6.

Schmiedlova, a prescindere dal risultato che maturerà in semifinale, avrà la possibilità di giocarsi una storica medaglia. Saluta il tennis con una interminabile battaglia Angelique Kerber. La tedesca avrebbe voluto chiudere in bellezza salendo sul podio, ma deve comunque essere orgogliosa del modo in cui ha giocato l'ultimo torneo da professionista.

Kerber ha lottato con tutte le sue forze, ma Qinwen Zheng vuole continuare a coltivare il suo di sogno e per il secondo incontro di fila ha rifiutato la sconfitta. La cinese si è imposta ancora in rimonta ( 4) 6-7, 6-4, 7-6( 6) .

La numero uno del mondo Iga Swiatek sta vivendo diversi alti e bassi durante le sue partite. Tutti si aspettano che vinca la medaglia d'oro per la Polonia e questo potrebbe diventare un peso nonostante lo strapotere dimostrato sulla terra battuta.

Swiatek ha dominato il primo set travolgendo Danielle Collins 6-1 e ha poi staccato per diversi minuti la spina. L'americana ne ha approfittato pareggiando i conti con un pesante 6-2. Nella terza frazione, però, Swiatek è stata brava a calmarsi e ha ristabilito le gerarchie.

Collins si è purtroppo ritirata sull'1-4 a causa di un problema fisico. Al penultimo atto del torneo Olimpico se la vedrà con Zheng.