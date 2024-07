Olimpiadi Parigi - Errani/Vavassori sprecano un match point e si fermano ai quarti

Niente da fare per Sara Errani e Andrea Vavassori nel torneo di doppio misto Olimpico: il loro sogno si ferma ai quarti di finale, a un passo dalla zona medaglie. Ad approdare in semifinale sono infatti Demi Schuurs e Wesley Koolhof al termine di una durissima battaglia terminata solo al super tie-break e in cui hanno cancellato un match point.

Gli olandesi non hanno mai davvero abbassato il livello e si sono imposti in rimonta con il punteggio di ( 4) 6-7, 6-3, 11-9 eliminando gli azzurri. Errani resta comunuque in corsa nel torneo di doppio femminile insieme a Jasmine Paolini.

Olimpiadi Parigi - Errani e Vavassori si arrendono ai quarti

Nel primo set, Errani e Vavassori si sono salvati sull'1-1 ma non sul 3-3, quando gli olandesi hanno siglato il break a zero grazie alla risposta vincente di Schuurs.

La reazione degli azzurri, però, è stata immediata: Vavassori ha lasciato andare il dritto e propiziato il contro break. Dopo alcuni game interlocutori, nello specifico dal 5-5, entrambe le fazioni hanno ceduto la battuta e un inevitabile tie-break ha deciso il parziale.

Errani e Vavassori hanno giocato in maniera molto più ordinata dei rivali e chiuso 7-4. Schuurs e Koolhof hanno iniziato alla grande il secondo set brekkando gli italiani in apertura. Servendo sempre meglio hanno protetto il vantaggio senza troppi patemi fino al 6-3.

A decidere la disputa ci ha pensato quindi il super tie-break. La romagnola e il piemontese hanno recuperato lo svantaggio in ben quattro circostanze, ma sprecato un match point al termine di un incredibile scambio. Sul match point concesso agli avversari, Errani ha costruito benissimo il punto e Vavassori ha purtroppo commesso un grave errore spedendo lungo un comodo dritto.