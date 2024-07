Olimpiadi Parigi - Che cuore Lorenzo Musetti: batte Fritz e vola ai quarti di finale

Uno splendido Lorenzo Musetti continua l'avventura nel singolare maschile delle Olimpiadi di Parigi. Dopo una falsa partenza (0-3), l'italiano ha preso sempre più coraggio e contenuto la forza negli scambi di Taylor Fritz , che alla fine si è dovuto arrendere.

Una vittoria pesantissima che ha regalato l'accesso ai quarti di finale: nel prossimo turno affronterà probabilmente con il tedesco Alexander Zverev, finalista al Roland Garros e vincitrice degli Internazionali d'Italia quest'anno, che però prima dovrà superare l'australiano Alexei Popyrin.

Il match

Partenza non semplice per il carrarino, che ha sofferto l'aggressività dell'americano nelle prime battute del match. Con un parziale di 12-3 il 26enne ha sorpreso l'undicesima testa di serie del tabellone con un rapido 3-0 iniziale, trovando sempre gli angoli giusti con una grande potenza e costringendo Lorenzo a giocare diversi metri dietro la linea di fondo in ogni scambio.

Dallo 0-3 l'azzurro ha ricostruito tutta la sua partita, iniziando a servire più prime in campo e ad allungare i punti. Così lo statunitense ha cominciato a sbagliare e a dare possibilità all'avversario di recuperare nel punteggio: sul 2-4 un parziale importantissimo di 4-0 ha beffato Fritz e caricato e non poco il numero 16 del mondo, bravissimo a non scoraggiarsi nel momento più difficile e a rendersi protagonista di una grande rimonta nel primo set (6-4).

Nel secondo parziale, dopo due break di fila subìti, Fritz è tornato ad avere particolare attenzione sui suoi turni di servizio. Musetti ha però retto e si è portato insieme al rivale fino al 5-5: la fase decisiva della sfida l'ha sentita maggiormente lo statunitense, che alla prima palla break concessa ha perso la battuta.

L'atleta toscano non si è fatto sopraffare dalla pressione e ha servito molto bene per l'incontro, trasformando il primo match point.