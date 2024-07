Olimpiadi Parigi - Pochi problemi per Djokovic con Koepfer: ai quarti c'è Tsitsipas

Una sfida abbordabile sulla carta, gestita bene senza particolari problemi. Novak Djokovic, numero uno del seeding nel singolare maschile, ha ottenuto il pass per i quarti di finale alle Olimpiadi di Parigi, uno dei grandi obiettivi della sua stagione 2024.

Il campione serbo ha battuto il tedesco Dominik Koepfer, che ha provato a giocarsela soprattutto nel primo set prima di calare di rendimento e concedere la vittoria al giocatore di Belgrado. Avvio come da pronostico del 37enne, che ha strappato subito il servizio nel quarto game e iniziato a condurre nel match.

Dal 3-1, però, il 30enne ha cominciato a guadagnare campo negli scambi e a sbloccarsi soprattutto con il dritto: recuperato il break di svantaggio, il vincitore di 24 titoli Slam ha accusato il momento favorevole di Koepfer, che ha saputo difendere molto bene i suoi turni in battuta fino al 5-5.

Nella fase clou del set Nole è tornato a spingere e a mettere pressione sull'avversario, che ha ceduto a un passo dal tie-break alla prima occasione concessa (7-5). Djokovic è cresciuto ulteriormente nel secondo parziale, indirizzandolo nell'immediato con un break nel secondo gioco.

Il rendimento del tedesco è sceso e non di poco, con un sensibile aumento degli errori gratuiti: il serbo si è 'limitato' a gestire il break di vantaggio, archiviando la pratica per 6-3.

Ai quarti troverà Tsitsipas

Un solo set combattuto ma in un'ora e 22 minuti Stefanos Tsitsipas ha sconfitto l'argentino Sebastian Baez, assicurandosi così una super sfida con Novak Djokovic.

Il greco è finito per due volte sotto di un break nel primo parziale (0-1 e poi 2-3). Il sudamericano ha potuto servire per il set sul 5-4 ma non ha sfruttato la chance, cedendo la battuta sul più bello. A quel punto Tsitsipas è tornato a spingere ed è riuscito a vincere col punteggio di 7-5 senza giocare un pericoloso tie-break. Baez ha accusato il colpo, anche dal punto di vista psicologico, ed è crollato nel secondo parziale (6-1).