Olimpiadi Parigi - Day 5: quando giocano Djokovic, Alcaraz, Musetti e Nadal-Alcaraz

Ecco tutti gli orari di gioco di una giornata in cui si disputano tutti gli ottavi del singolare maschile e tutti i quarti nel femminile

Chi vince affronterà poi Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno vinto una durissima battaglia contro la coppia francese formata da Caroline Garcia e Diane Parry. Questa partita sarà in programma nella giornata di giovedì 1 agosto.

Lorenzo Musetti giocherà il suo ottavo di finale sul campo 14 con orario di inizio alle ore 13: il suo avversario è quel Taylor Fritz recentemente battuto dal carrarino nei quarti di finale di Wimbledon. In campo anche come ultimo incontro sul campo numero 6 la sfida tra la coppia britannica Katie Boulter/Heather Watson e quella brasiliana Beatriz Haddad Maia/Luisa Stefani, queste ultime seste teste di serie del tabellone.

Chiude il programma il quarto femminile tra Kostyuk e Vekic . Sul campo Suzanne Lenglen si inizia alle 12 con l'ottavo di finale tra Moutet e Paul, non prima delle 13.20 la sfida tra Safiullin e Alcaraz a seguire il quarto femminile tra Swiatek e Collins poi Zverev-Popyrin.

Vediamo il programma nel dettaglio. Sul campo Philippe Chatrier apertura alle 12 con la sfida tra Djokovic e Koepfer. A seguire non prima delle 13.20 il primo quarto di finale femminile tra Kerber e Zheng. In serata alle 19 il doppio Nadal-Alcaraz giocherà i quarti contro la coppia statunitense formata da Krajicek e Ram.

