Olimpiadi Parigi - Errani-Paolini vincono una dura battaglia. Swiatek vola ai quarti

Jasmine Paolini ha trovato il suo riscatto in doppio. Dopo la bruciante sconfitta nel singolare per opera di Anna Karolina Schmiedlova, la tennista toscana avanza in doppio in coppia con Sara Errani. Le tenniste italiane si sono imposte in una dura battaglia col punteggio di 5-7 6-3 10-8 al super tie break decisivo sull'accoppiata francese formata da Caroline Garcia e Diane Parry.

Nel primo set sono state le italiane a fare gara di testa e hanno preso un break di vantaggio portandosi sul 3-1 ma c'è stato l'immediato controbreak nel game successivo. Ancora italiane avanti 4-2 e su servizio Errani le azzurre si sono portate sul 5-2.

Nell'ottavo game le italiane hanno avuto 4 set point che però non sono riuscite a concretizzare. Ed è stato il momento di svolta del set. Le francesi non solo ottengono il controbreak ma sono salite anche 6-5 e tra il tripudio del pubblico di casa hanno chiuso 7-5.

Nel secondo set stesso andamento del primo parziale: Errani-Paolini vanno largamente in vantaggio 3-0 e poi 5-1. Sul 5-2 hanno avuto sei set point che non hanno sfruttato ma sono state brave a non perdere calma e concentrazione e a chiudere il set sul 6-3.

Si è deciso tutto al super tie break ai dieci punti. Azzurre avanti 2-0, poi 4-2 ma riprese sul 4-4. Lotta punto a punto. Azzurre di nuovo in fuga sul 7-4, francesi che accorciano 7-6, italiane sul 9-6 che diventa 9-8 e chiusura 10-8 sul servizio Paolini.

Festa grande per i tifosi italiani.

Olimpiadi Parigi, avanza Iga Swiatek

Nel singolare femminile invece avanza senza problemi la campionessa del Roland Garros, Iga Swiatek che nel primo match della sessione serale non ha avuto particolari problemi a battere la cinese Xiyu Wang 6-3 6-4.

C'è stata lotta nel primo parziale poi Swiatek è andata nel secondo 4-2, è stata riagganciata sul 4-4 ma ha chiuso 6-4. Ecco il tabellone completo dei quarti di finale del torneo Olimpico di tennis per il singolare femminile: Swiatek-Collins; Kerber-Zheng; Krejcikova-Schmiedlova; Kostyuk-Vekic.