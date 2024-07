Olimpiadi Parigi - Nadal e Alcaraz ai quarti di finale nel torneo di doppio

Coco Gauff scoppia in lacrime: "Succede sempre a me. Mi sento truffata"

Un problema al gomito lo ha costretto ad alzare bandiera bianca sull'1-4 nel secondo parziale. Nardi era riuscito a recuperare lo svantaggio e ad annullare ben sette set point prima di cedere al tie-break e al dolore. Bella vittoria per Luca Van Assche nel derby francese con Arthur Cazaux .

La tedesca ha rifilato un netto 6-4, 6-3 a Leylah Fernandez . La campionessa in carica di Wimbledon Barbora Krejcikova non vuole fermarsi e si aggiudica la super sfida con Elina Svitolina al set decisivo. Avanzano ai quarti Qinwen Zheng , Danielle Collins e Marta Kostyuk .

Nel super tie-break, però, Nadal e Alcaraz si sono rivelati impeccabili e hanno chiuso 10-2. Sono arrivate tre nette vittorie per Tommy Paul , Felix Auger-Aliassime e Alexei Popyrin rispettivamente contro Jakub Mensik , Maximilian Marterer e Stan Wawrinka .

Nel secondo entrambe le fazioni hanno avuto diverse opportunità in risposta: a salvare un pesante turno di battuta sul 4-4 affidandosi al servizio sono stati gli olandesi rimontando da 15-40. Nel tie-break è salito in cattedra Koolhof che ha letteralmente allungato la disputa.

