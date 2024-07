Olimpiadi Parigi - Musetti fa la voce grossa e vola agli ottavi. Gauff eliminata

Il sogno di giocarsi qualcosa di veramente importante prosegue. Lorenzo Musetti ha bissato il successo ottenuto all'esordio con Gael Monfils e raggiunto gli ottavi di finale alle Olimpiadi di Parigi. Un'altra bella e incoraggiante vittoria per il tennista italiano ai danni dell'ostico Mariano Navone, l'argentino che ha sorpreso tutti in questa stagione sulla terra battuta e attuale numero 37 del ranking mondiale Atp.

Il toscano, in modo quasi inaspettato, è partito fortissimo e ha strappato due break consecutivi all'argentino: la posizione così arretrata dell'azzurro ha mandato inizialmente in difficoltà il sudamericano, che non è riuscito a sfondare con il dritto e ha sofferto la solidità e le variazioni dell'italiano da fondo campo.

Dal 4-0 il 23enne ha provato a reagire, recuperando uno dei due break di svantaggio. Il carrarino si è garantito la possibilità di servire per il set, ma ha perso la battuta addirittura a zero per via di un game sostanzialmente da dimenticare.

I due si sono così spinti al tie-break, dominato da Musetti con ben 5 punti conquistati in risposta (7-2). Nel secondo parziale l'equilibrio è stato spezzato nuovamente dall'undicesima testa di serie del main draw, che alla prima occasione ha conquistato il break nel quarto game (3-1).

Lorenzo è stato in grado di non concedere praticamente chances all'avversario durante i suoi turni di servizio, archiviando poco dopo la pratica per 6-3. Nel prossimo turno il 16esimo della classifica affronterà lo statunitense Taylor Fritz, che ha sconfitto in rimonta il britannico Jack Draper (6-7, 6-3, 6-2).

Prima sorpresa di giornata: Gauff eliminata

Coco Gauff, accreditata alla vigilia come una delle favorite nel singolare femminile per una medaglia (magari d'argento alle spalle di Iga Swiatek), è stata a sorpresa estromessa dal tabellone agli ottavi di finale.

Una brutta gara per la statunitense che ha rimediato la battuta d'arresto per mano della croata Donna Vekic, tornata a fare risultati importanti dopo le semifinali raggiunte a Wimbledon sull'erba. Arrivata in fiducia in Francia, la 28enne è stata capace di strappare il tie-break del primo set e imporsi anche nel secondo parziale, strappando per ben tre volte di seguito il servizio alla giovane americana.