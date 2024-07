Olimpiadi Parigi - Day 4: quando giocano Paolini, Musetti e il doppio Nadal-Alcaraz

Quarta giornata del torneo Olimpico di tennis oggi sui campi in terra battuta del Roland Garros a Parigi. Anche in questa giornata saranno in campo tanti italiani e nei due tornei di singolare scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini.

Ecco gli orari di gioco sui principali campi del Roland Garros e le partite dei tennisti italiani. Sul campo centrale Philippe Chatrier si inizia alle 12 con la testa di serie numero 2 Coco Gauff che sfida la croata Donna Vekic.

A seguire ma non prima delle 13.15 Alexander Zverev contro Tomas Machac. In sessione serale alle 19 in campo la numero 1 del mondo Iga Swiatek contro la cinese Wang. Infine a chiudere - non prima delle 20.15 - la partita tra la testa di serie numero 4 Daniil Medvedev e l'austriano Sebastian Ofner.

Sul campo Suzanne Lenglen, sempre con inizio alle 12 la partita di singolare maschile tra Jack Draper e Taylor Fritz. A seguire non prima delle 13.20 sarà la volta della testa di serie numero 4 Jasmine Paolini contro Ana Carolina Schmiedlova.

A seguire l'atteso doppio formato da Nadal e Alcaraz sfidera gli olandesi Griekspoor e Koolhof. Infine sarà la volta di un altro doppio enormemente atteso: quello che vede di fronte Evans e Andy Murray contro Gille e Vliegen.

Ecco dove giocherà la sua partita di secondo turno alle Olimpiadi di Parigi Lorenzo Musetti

Sul campo Simonne Mathieu apriranno Kerber e Fernandez alle 12, poi Auger Aliassime-Marterer e Svitolina-Krejcikova. Lorenzo Musetti è stato programmato sul campo numero 6.

Dopo un doppio che vede opposti Monfils e Roger Vasselin a Krawietz e Puetz sarà la volta, non prima delle 13.20 della partita tra Lorenzo Musetti e Mariano Navone. In campo poi sul campo numero 7 come quarto match di giornata il doppio formato da Sara Errani e Jasmine Paolini che sfidano le francesi Garcia e Parry.

Ecco il programma integrale della giornata di martedì 30 luglio del torneo Olimpico di Parigi.