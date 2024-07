Olimpiadi Parigi - Carlos Alcaraz batte Griekspoor. Vavassori-Errani avanti nel misto

Carlos Alcaraz si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo Olimpico di Parigi 2024. Il tennista spagnolo ha superato l'olandese Tallon Griekspoor col punteggio di 6-1 7-6. Lo spagnolo come si evince dal punteggio ha dominato il primo parziale, nel secondo set è diventato decisamente più falloso e ha dovuto anche cancellare un set point sul 4-5.

Scampato quel pericolo con uno spettacolare punto vinto a rete, il tennista spagnolo è riuscito a issarsi al tie break che poi ha conquistato agevolmente. Alcaraz giocherà negli ottavi di finale contro il russo Roman Safiullin.

Nel singolare maschile successo anche per Sebastian Baez che ha avuto la meglio al tie break del terzo set del sorprendente Benjamin Hassan. Ecco le partite di ottavi di finale già accoppiate nel singolare maschile: Djokovic-Koepfer; Baez-Tsitsipas; Ruud-Francisco Cerundolo e Safiullin-Alcaraz.

Non è ordine di tabellone. Domani gli altri 8 incontri che allineeranno tutto il tabellone maschile del torneo Olimpico di Parigi agli ottavi di finale.

Olimpiadi Parigi, nel doppio misto avanzano Vavassori-Errani

Avanza l'unica coppia italiana presente nel doppio misto alle Olimpiadi di Parigi.

Il duo formato da Andrea Vavassori e Sara Errani ha avuto la meglio sulla coppia formata da Daniil Medvedev e da Mirra Andreeva col punteggio di 6-3 6-2. La partita di fatto c'è stata solamente nel corso del primo set.

Sul 4-3 per la coppia azzurra per la prima volta Vavassori-Errani sono riusciti a strappare il servizio a Mirra Andreeva. Nel secondo parziale non c'è stata storia: 4-0, poi 5-1 e chiusura sul 6-2 finale con Sara Errani al servizio e Daniil Medvedev che ha risposto decisamente lungo.

Nei quarti di finale del torneo di Parigi la coppia italiana affronterà gli olandesi Wesley Koolhof e Demi Schuurs.

Mattia Bellucci avanza a Washington

Continua intanto dall'altra parte dell'Oceano il buon momento di Mattia Bellucci.

Il tennista italiano ha battuto in due set l'americano Mackenzie McDonald nel primo turno dell'Atp 500 di Washington. 7-6 7-6 il punteggio per il tennista azzurro che nel primo set è risalito anche da un break sotto.

Altro ottimo risultato dopo i quarti di finale di Atlanta la settimana scorsa e dopo aver superato le qualificazioni a Washington.