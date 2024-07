Olimpiadi Parigi - Vavassori fuori a testa alta contro Ruud. Bene Errani/Paolini

Il piemontese si arrende in tre set. Partono bene le azzurre in doppio

Nessun rammarico per Simone Bolelli e Andrea Vavassori: "Non l'abbiamo persa noi"

Dopo un primo set dominato, Errani e Paolini hanno risposto presente nell'unico vero momento di preoccupazione. Le due hanno annullato una pericolosa palla break sul 3-3 e sorpreso Routliffe e Sun nel gioco successivo. Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti , eliminate 1-6, 2-6 dalle spagnole Cristina Bucsa e Sara Sorribes Tormo .

Nella seconda frazione, Ruud ha cambiato passo: Vavassori si è inizialmente salvato, ma ha poi perso il servizio e il set sul 4-5 subendo il passante del rivale. Il set decisivo si è aperto con il break di Ruud, che ha lanciato un chiaro messaggio e non ha più concesso chance a Vavassori.

Ruud ha sofferto questo ritmo alternativo e vissuto diversi passaggi a vuoto. Il nativo di Oslo, però, ha trovato il modo di rialzare la testa e chiudere in rimonta 4-6, 6-4, 6-3.

Andrea Vavassori ha onorato la maglia azzurra e messo seriamente in difficoltà un tennista del calibro di Casper Ruud al secondo turno del torneo di singolare dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Per un set e mezzo, il piemontese è riuscito a entrare nella mente del norvegese muovendolo da una parte all'altra del campo e variando molto il suo gioco.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD