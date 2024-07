Olimpiadi Parigi - Troppo Djokovic per Nadal, il serbo vince la sfida tra leggende

Non c'è stata quasi storia. Fin dai primi scambi si è potuto comprendere come questa versione di Rafael Nadal non sarebbe riuscita a vincere l'attesissima super sfida con Novak Djokovic, spietato e solidissimo in tutti i colpi e in qualsiasi situazione durante il match.

Il campione spagnolo ci ha provato fino all'ultimo con tutto quello che poteva dare ma il serbo si è imposto con un netto 6-1, 6-4, aggiudicandosi così il 60esimo duello (31-29 ora il bilancio della più grande ed equilibrata rivalità di sempre nel mondo del tennis).

Una bella prestazione e risposta per Nole che conferma - qualora ce ne fosse bisogno - di essere assolutamente in lotta per la medaglia più preziosa nel singolare maschile. Agli ottavi di finale sfiderà il vincente del confronto tra l'italiano Matteo Arnaldi e il tedesco Dominik Koepfer.

Tante le difficoltà di Rafa a inizio partita nel vincere uno scambio lungo e avere un'alta percentuale di prime in campo. Il giocatore di Belgrado non ha commesso quasi errori da fondo campo e messo molta pressione nei confronti dell'iberico con il rovescio, a una velocità decisamente superiore a quella dell'avversario, e le variazioni con la palla corta.

Il break in apertura ha portato avanti Novak, che ha continuato a spingere in risposta e ha strappato per una seconda volta la battuta al maiorchino, salendo fino al 5-0. Nadal ha vinto almeno un turno al servizio prima di cedere il primo set per 6-1.

La storia non è cambiata nel secondo parziale: partenza fortissima del serbo che ha raggiunto nuovamente il 4-0, mettendo così con le spalle al muro l'iberico (migliori percentuali in battuta ma ancora diversi gratuiti).

Da quel momento però Nadal ha cercato di dare tutto, approfittando di una piccola fase di calo di Djokovic, che ha dato l'impressione di sentire mentalmente il momento. Rafa ha preso coraggio con il break conquistato nel sesto game, sfruttando un doppio fallo del serbo sul 30-40.

Lo spagnolo si è rifatto sotto fino ad agguantare il 4-4 con un secondo break consecutivo. Tornato al servizio, il 38enne ha commesso qualche errore di troppo e alla quarta opportunità di break ha perso nuovamente il servizio. Djokovic non ha tremato e ha archiviato definitivamente la pratica (6-4).