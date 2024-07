Yoshihito Nishioka vince Atlanta: "Pioggia ha aiutato ma è una sensazione fantastica"

Yoshihito Nishioka ha vinto ad Atlanta il terzo titolo Atp in carriera. Il tennista giapponese classe 1995 ha superato in finale il tennista australiano Jordan Thompson in una finale che è stata pesantemente disturbata dalla pioggia.

La partita è finita ben oltre la mezzanotte di Atlanta. Nishioka ha vinto in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6 6-2 il suo terzo titolo Atp dopo Shenzhen 2018 e Seul 2022. Primo set deciso da un break ottenuto da Thompson con l'australiano che ha concluso poi 6-4.

Secondo set molto problematico e disturbato a più riprese dalla pioggia. C'è stata una prima interruzione sul 5-4 Nishioka. Dopo quasi un'ora di stop i giocatori sono rientrati in campo ma c'è stato il tempo di giocare solamente tre punti visto che sul 30-15 in favore del tennista australiano c'è stata una nuova interruzione.

Questa volta il meteo su Atlanta è stato decisamente più inclemente visto che l'interruzione per pioggia è durata quasi 5 ore. L'intenzione degli organizzatori era quella di concludere la finale nella giornata di domenica e i giocatori sono stati rimandati in campo alle 23.30 locali con la finale che si è conclusa a mezzanotte e 37 minuti orario di Atlanta.

Alla ripresa poi Nishioka è riuscito a conquistare il tie break del secondo set e nel terzo è andato avanti di due break (4-1) e ha chiuso il parziale e la partita. Il giapponese ha portato in questo modo i precedenti contro Thompson sul 5-0 in suo favore.

Le parole di Nishioka: "Questa è una sensazione straordinaria"

"Questa è una sensazione straordinaria", ha detto Nishioka. "Quella di oggi è stata una rimonta enorme. Penso che la pioggia sia stata molto negativa per Thompson.

Ho avuto un po' di fortuna con la pioggia. Alla fine stavo giocando alla grande. E' il mio terzo titolo in carriera, una cosa cui non potevo credere all'inizio dell'anno, quindi è una sensazione fantastica".