Olimpiadi Parigi - Bolelli-Vavassori eliminati al debutto. Rinvio per Errani-Paolini

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sconfitti al debutto nel torneo Olimpico di Parigi. Grande delusione per l'eliminazione delle teste di serie numero 1 del torneo. La coppia italiana è stata battuta dal duo spagnolo composto da Pablo Carreno Busta e Marcel Granollers con il punteggio di 2-6 7-6 10-7 al supertiebreak del terzo set.

La coppia spagnola sfiderà ora la coppia australiana composta da Matthew Ebden e John Peers che ha sconfitto nel turno d'esordio i libanesi Benjamin Hassan e Hady Habib. Nella partita di primo turno contro Carreno Busta e Granollers nel primo set gli azzurri hanno cominciato come meglio non si poteva con un break a zero su Granollers per poi allungarsi fino al 4-1 con doppio break.

Chiusura di parziale 6-2 per un set che di fatto è stato dominato. Nel secondo set hanno iniziato al servizio gli spagnoli. C'è stato maggiore equilibrio rispetto al primo parziale: il punteggio ha seguito i game di battuta fino al 4-3.

Qui Vavassori ha perso il servizio mandando gli spagnoli a servire per il set ma al momento di chiudere il parziale il duo italiano ha strappato il servizio a Granollers tornando sul 4-5 con Bolelli che ha riportato il punteggio sul 5-5.

Gli italiani hanno poi vinto un durissimo undicesimo game annullando anche un set point. Nel tie break del secondo set Bolelli-Vavassori però sono andati sotto 0-3 hanno recuperato sul 3-3 ma in volata hanno ceduto 7-5.

Al supertiebreak finale ai dieci punti è arrivato il ko che costa l'eliminazione: subito spagnoli avanti 3-1, poi 5-2. Ancora spagnoli sul 7-4 e chiusura di parziale per dieci punti a sette per gli iberici. Coppia azzurra quindi subito eliminata all'esordio del torneo.

Olimpiadi Parigi, rinviato il debutto del doppio formato da Sara Errani e Jasmine Paolini

In programma in serata avrebbe dovuto esserci anche il doppio femminile formato da Sara Errani e Jasmine Paolini. Invece niente, le tante partite in programma nella giornata di domenica anche per recuperare la giornata di non gioco di sabato, hanno fatto slittare la partenza del doppio di punta italiano.

Nel tardo pomeriggio è stato deciso lo slittamento alla giornata di lunedì. Errani e Paolini giocheranno contro le neozelandesi Routliffe e Sun nel terzo incontro col programma che inizia alle 12. In campo domani anche Luciano Darderi e Lorenzo Musetti contro i cileni Jarry e Tabilo e il doppio femminile Cocciaretto-Bronzetti contro le spagnole Bucsa e Sorribes Tormo.

Esordio anche per il doppio misto formato da Andrea Vavassori e Sara Errani contro Medvedev-Andreeva.

Olimpiadi Parigi, nel singolare maschile successi per Zverev e Wawrinka

Intanto nel singolare maschile nessun problema in serata per Alexander Zverev che sul campo centrale ha dominato Jaume Munar col punteggio di 6-2 6-2.

Sconfitta per Nicolas Jarry che è stato battuto da Alexei Popyrin col punteggio di 6-3 7-6. Avanza anche Stan Wawrinka che ha dominato Pavel Kotov 6-1 6-1. Infine l'avversario di secondo turno di Matteo Arnaldi sarà il tedesco Dominik Koepfer che in una vera e propria maratona ha eliminato 6-7 7-6 7-6 il canadese Milos Raonic.