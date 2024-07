Olimpiadi Parigi - Day 3: definito l'orario della super sfida tra Djokovic e Nadal

Novak Djokovic e Rafael Nadal si prenderanno tutta la scena a partire dalle ore 14 circa sul Philippe-Chatrier per il loro 60esimo scontro diretto della storia. Una partita attesissima fin da quando è stato sorteggiato il tabellone principale del singolare maschile, che ha inserito vicinissimi i due ex numeri uno del mondo.

Nole ha risolto in scioltezza la pratica Matthew Ebden, mentre Rafa ha mostrato un buonissimo livello contro Marton Fucsovics, regolandolo in tre set. Così, entrambi hanno raggiunto il secondo turno e si affronteranno ancora una volta su quel campo che ha reso celebre lo spagnolo, forse per l'ultima volta.

Sul centrale aprirà le danze la numero uno Iga Swiatek a partire dalle ore 12. Dalle 19, dopo la super sfida, ci sarà il confronto tra Carlos Alcaraz (uno dei favoriti alla medaglia d'oro) e Tallon Griekspoor.

In chiusura la statunitense Jessica Pegula affronterà l'ucraina Elina Svitolina in un match molto interessante. Sul Suzanne-Lenglen toccherà proprio a Jasmine Paolini aprire il programma con la polacca Magda Linette.

Tra i protagonisti su questo campo si alterneranno Coco Gauff e Casper Ruud, opposto ad Andrea Vavassori: ultimo match il doppio misto con Sara Errani e lo stesso Vavassori, che dovranno vedersela con Daniil Medvedev e Mirra Andreeva.

Nessun azzurro sul Simonne-Mathieu, in cui spicca la partita di Stefanos Tsitsipas con Daniel Evans.

Gli altri italiani in campo

Terzo incontro sul campo 6 per Matteo Arnaldi, che sfiderà il canadese Milos Raonic o il tedesco Dominik Koepfer.

Sul campo 7 sono state invece posizionate Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, che si troveranno dall'altra parte della rete le spagnole Bucsa e Sorribes Tormo. Il doppio Darderi-Musetti debutterà invece sul campo 8 contro i cileni Jarry e Tabilo.

Ecco il programma completo.