Olimpiadi Parigi - Arnaldi supera in due set Fils. Murray/Evans salvano 5 match point

Dal 3-8, Murray e Evans sono stati in grado di collezionare nove degli ultimi dieci punti. Tutto facile per Coco Gauff all’esordio nel torneo di singolare. La portabandiera americana ha inflitto un sonoro 6-3, 6-0 ad Ajla Tomljanovic .

Andy Murray rinvia il ritiro con una epica vittoria in doppio insieme al connazionale Daniel Evans . Sotto di un set e di un break, i britannici hanno reagito e portato a casa il tie-break 7-5. È nel super tie-break che i due hanno compiuto il miracolo annullando ben cinque match point consecutivi ai giapponesi Kei Nishikori e Taro Daniel .

Il nastro ha aiutato Arnaldi nel primo game spedendo fuori il dritto di Fils sulla palla break. L'italiano ha mostrato grande convinzione nei suoi turni di battuta e, nonostante alcune occasioni sprecate in risposta, chiuso 6-4 in scioltezza.

L'azzurro non si è mai lasciato condizionare dalle emozioni e ha messo in scena quella che può forse essere considerata la prestazione migliore della sua stagione. Arnaldi ha aggiornato il computo degli scontri diretti con Fils portandosi sul 4-0( cinque includendo le qualificazioni del Mutua Madrid Open, ndr) grazie al 6-4, 7-6( 7) imposto al suo avversario quest'oggi.

Matteo Arnaldi riesce sempre a esprimere un altissimo livello di gioco quando dall'altra parte della rete trova Arthur Fils . È accaduto anche nel torneo di singolare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 contro il giocatore di casa supportato in maniera incredibile dal primo all'ultimo punto.

