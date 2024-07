Olimpiadi Parigi - Musetti c'è e batte nettamente Monfils: sfiderà Navone al 2º turno

La delusione per la finale persa al tie-break del terzo set e, soprattutto, il viaggio che lo ha portato da Umago a Parigi a poche ore dal suo esordio, avrebbero potuto rappresentare un ostacolo difficile da superare per molti altri tennisti.

Lorenzo Musetti, però, sembra aver acquisito una nuova consapevolezza dopo l'incredibile stagione disputata sull'erba e la prima semifinale Slam in carriera raggiunta a Wimbledon. Nonostante tutto e tutti, il giocatore di Carrara ha giocato una partita di grandissima personalità e guadagnato l'accesso al secondo turno del torneo Olimpico di tennis a Parigi 2024 eliminando l'idolo di casa Gael Monfils con il punteggio di 6-1, 6-4.

Olimpiadi Parigi - Musetti c'è e batte nettamente Monfils: sfiderà Navone al secondo turno

Musetti ha messo subito le cose in chiaro assumendo il controllo degli scambi nel set inaugurale. Monfils non ha mai trovato le giuste contromisure, come testimonia il sonoro 1-6 incassato senza opporre una vera resistenza.

Musetti è partito bene anche nel secondo, ma ha pagato a caro prezzo l'unico passaggio a vuoto manifestatosi sul 3-2. Nemmeno il tempo di caricarsi per Monfils che Musetti lo ha sorpreso in risposta cancellando ogni pensiero di rimonta dalla sua mente.

Il suo prossimo avversario sarà Mariano Navone, bravo a battere in due set Nuno Borges. Vincono e convincono Felix Auger-Aliassime, Jan-Lennard Struff e Jack Draper. Stefanos Tsitsipas ha invece avuto bisogno del set decisivo, terminato comunque 6-1 in suo favore, per estromettere dal torneo Zizou Bergs.

Nel torneo femminile nessun problema per Maria Sakkari, Bianca Andreescu, Elina Svitolina e Jessica Pegula. Jasmine Paolini ha scoperto il nome della sua prossima rivale: Magda Linette. La polacca ha portato a casa la sfida tra le due campionesse della scorsa settimana e liquidato Mirra Andreeva 6-3, 6-4.