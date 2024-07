Un primo set perfetto e poi la solita battaglia risolta con il solito carattere. Rafael Nadal, in dubbio fino a qualche ora prima della partita, è sceso sul rettangolo di gioco e ha sconfitto 6-1, 4-6, 6-4 Marton Fucsovics prenotando una sfida da sogno sul suo campo preferito - ovvero il Court Philippe-Chatrier - contro Novak Djokovic.

Le due leggende si ritroveranno l'uno contro l'altro per la 60esima volta in un incontro che emozionerà tutti gli appassionati di tennis ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nadal è apparso davvero in ottima forma nel primo parziale, che ha dominato in lungo e in largo facendo correre Fucsovics da una parte all'altra senza sosta.

Olimpiadi Parigi - Nadal vince e prenota la sfida contro Djokovic. Avanza Vavassori

Il netto 6-1 sembrava poter preannunciare una semplice vittoria, ma non è stato cosi. L'ungherese ha reagito breakkando subito Nadal nella seconda frazione grazie a un fantastico dritto.

Nadal ha effettuato il contro break spalle al muro, ma sul 4-5 colpito un brutto drop shot sul terzo set point offerto al rivale. Il maiorchino ha però trovato la forza di rialzarsi e, punto dopo punto, costruito i margini per alzare di nuovo il livello.

Entrambi hanno salvato due pericolosi game al servizio sull'1-1 e sull'1-2 e a imporsi in risposta ci ha pensato successivamente Nadal. Lo spagnolo ha protetto con estrema cura il vantaggio fino alla fine. Andrea Vavassori ha sfruttato alla grande la sua opportunità e sostituito Jannik Sinner nel migliore dei modi nel torneo Olimpico di singolare.

Il piemontese ha lottato con tutte le sue forze ottenendo il suo primo storico successo ai Giochi Olimpici. È il cuore che gli ha permesso di aggiudicarsi la battaglia con Pedro Martinez con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 e regalarsi un interessante match contro Casper Ruud.

Dopo aver perso il break di vantaggio nel set decisivo, Vavassori non si è mai scomposto e nel momento più importante ha sorpreso lo spagnolo in risposta sul 4-4. Impeccabile il suo tennis nel gioco che ha chiuso la disputa.

Niente da fare per Luciano Darderi, che si è arreso 3-6, 4-6 a Tommy Paul. La partita dell’italo-argentino era iniziata alla grande con il break in apertura, ma il rendimento al servizio è improvvisamente calato.

Due i break di fila siglati da Paul dal 2-3 che hanno orientato il set. La situazione non è cambiata nel secondo, perché Darderi ha continuo a rispettare lo stesso andamento e ceduto la battuta sull’1-1 conferendo ulteriore fiducia all’americano. Paul ha cancellato una chance di 5-5 aiutandosi con una discreta prima.