Olimpiadi Parigi - Male le italiane: subito fuori Cocciaretto, Bronzetti ed Errani

Non è cominciata decisamente bene la seconda giornata di gare per l'Italia del tennis alle Olimpiadi di Parigi, sui campi in terra rossa che ospitano come ogni anno il Roland Garros. Tre le sconfitte in poco tempo l'una dall'altra per le ragazze azzurre, che hanno lasciato così sola Jasmine Paolini nel tabellone di singolare femminile.

Lucia Bronzetti ha provato a lottare fino all'ultimo nella difficile sfida con la croata Donna Vekic (numero 21 del mondo). L'azzurra ha sofferto nei turni di servizio fin dall'inizio della partita: dopo il break in apertura concesso, la 25enne di Rimini ha recuperato lo svantaggio portandosi sul 2-2.

Da quel momento però la 28enne ha alzato ulteriormente il suo livello e con un parziale di 4-0 ha conquistato di forza il primo set (6-2). Il secondo parziale si è aperto con la reazione della romagnola, che si è portata avanti di un break sul 3-1 prima di subìre la pronta rimonta della più quotata avversaria.

Vekic, in testa fino al 5-3, non ha sfruttato ben 5 match point con la battuta a disposizione o in risposta, con Bronzetti brava a riaprire completamente i giochi del set. Sul 5-5 Lucia ha perso addirittura a zero il servizio e, stavolta, la croata ha servito con successo per il match.

Niente da fare neppure per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta in due set dalla russa Diana Shnaider (nel main draw, come accade nei tornei Atp e Wta ormai, senza bandiera da atleta neutrale). La 23esima del mondo ha dominato per 6-2 il primo set, mentre ha dovuto faticare e non poco per avere la meglio sull'italiana nel secondo parziale.

La marchigiana, dopo essere stata sotto 1-3, ha recuperato lo svantaggio e si è garantita sul 5-4 l'opportunità di servire per allungare la partita al terzo: sfortunatamente, la nativa di Ancona ha rimediato il contro-break e si è poi arresa per 7-5.

Eliminata anche Sara Errani, che ha ambizioni di medaglia soprattutto in doppio con Paolini. Doppio 6-0 rimediato dalla cinese Qinwen Zheng.