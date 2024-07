Atp Umago – Sfuma il titolo per Lorenzo Musetti, Cerundolo vince una dura battaglia

Francisco Cerundolo batte in rimonta Lorenzo Musetti 2-6 6-4 7-6 dopo un'autentica battaglia e conquista a Umago il terzo titolo della sua carriera dopo Bastad 2022 e Eastbourne 2023. Sfuma il terzo titolo in carriera per Musetti dopo i due titoli conquistati nel 2022 sulla terra battuta di Amburgo e sul cemento di Napoli.

Musetti ha servito per il match sul 5-4 del terzo set ma non è riuscito a chiudere. Ecco le fasi salienti della partita. Nel primo set si è andati avanti con i servizi fino al 2-2 quando Musetti ha giocato un game perfetto e ha strappato agevolmente la battuta al tennista argentino involandosi sul 3-2 poi consolidato sul 4-2.

Cerundolo qui è andato letteralmente in confusione, ha cercato di accelerare le giocate incappando in una serie di errori. Musetti con una risposta vincente è fuggito sul 5-2 pesante con due break. Chiusura senza problemi 6-2 per l'italiano.

Nel secondo set inizio complicato per Musetti con Cerundolo che gli ha strappato il servizio nel secondo game e ha fatto gara di testa (3-0). Ma è stata pronta la reazione di Musetti che è rientrato sul 3-3 annullando anche 2 palle break per il 4-2 al tennista argentino.

Si è andati con i servizi fino al 5-4 Cerundolo che si è procurato due set point sul servizio Musetti e ha chiuso alla prima palla set con un diritto devastante: 6-4. Nel terzo set sul 3-3, Cerundolo è volato 40-0, Musetti ha recuperato sul 40-40, ha avuto quattro palle break ma il tennista di Carrara non è riuscito a concretizzarle.

Sul 4-4 Cerundolo ancora 40-15 non ha chiuso il game, Musetti ha recuperato e ha concretizzato la prima palla break. Finita? Niente affatto. Cerundolo ha strappato la battuta a Musetti nel momento in cui l'italiano ha servito per la partita.

Partita decisa al tie break del terzo set: Musetti subito avanti di un mini break (3-1) ma si cambia campo sul 3-3. La zampata decisiva l'ha piazzata l'argentino che è andato 5-3 e ha chiuso sette punti a cinque.

Domani Lorenzo Musetti a Parigi: primo turno in singolare contro Monfils

Il tennista di Carrara ora nella notte volerà da Umago in Croazia a Parigi.

Nel torneo Olimpico è testa di serie numero 11 e affronterà domani Gael Monfils al primo turno. La partita è in programma per la giornata di domani domenica 28 luglio. La partita di Musetti è programmata come quarto incontro sul campo Suzanne Lenglen, quindi uno dei due campi dell'impianto francese dotati di tetto e di conseguenza si giocherà in ogni condizione meteorologica.