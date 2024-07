Olimpiadi Parigi - Alcaraz e Nadal battono Gonzalez e Molteni. Bene Medvedev

La magia delle Olimpiadi è tutta racchiusa nell'emozione che traspare dagli occhi di Carlos Alcaraz di fronte all'opportunità di rappresentare la sua Spagna insieme al suo idolo Rafael Nadal nel torneo di doppio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il campione in carica del Roland Garros e di Wimbledon ha mostrato tutta la sua tensione a inizio partita, Nadal - come un padre con il figlio - lo ha preso per mano incitandolo sempre. E, così, il livello della coppia spagnola si è alzato minuto dopo minuto fino alla vittoria contro le teste di serie numero sei Maximo Gonzalez e Andres Molteni con il punteggio di 7-6( 4) , 6-4.

Olimpiadi Parigi - Alcaraz e Nadal vincono in doppio. Bene Medvedev

Il match si è aperto con il break degli argentini confezionato grazie all'ottima risposta di Gonzalez e il contro break degli spagnoli arrivato con il doppio fallo dello stesso protagonista.

Nadal e Alcaraz hanno rimontato da 15-40 sul 2-2 e solo il tie-break ha emesso il primo verdetto. Il mini-break decisivo si è materializzato sul campo con la complicità del nastro sul dritto di Alcaraz. Nel secondo parziale, Gonzalez e Molteni sono passati in vantaggio, ma hanno subito rimesso in corsa gli avversari cedendo a zero la battuta.

La pressione spagnolo ha portato i suoi risultati sul 4-4, quando Alcaraz ha pescato una incredibile risposta vincente sulla palla break. Parte bene Daniil Medvedev, in tabellone sotto bandiera neutrale, in singolare superando con un netto 6-2, 6-1 Rinky Hijikata.

Subito fuori la giocatrice di casa Caroline Garcia, eliminata da Jaqueline Cristian in tre set.