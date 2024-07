Olimpiadi Parigi - Day 2: Nadal sul Philippe-Chatrier, debutto per Musetti. Gli orari

Sarà una domenica davvero interessante e piena di match sui campi del Roland Garros di Parigi per l'edizione 2024 delle Olimpiadi di tennis. La pioggia ha complicato e non poco i piani degli organizzatori, costretti a inserire tantissimi incontri nella seconda giornata di gare.

Sul Philippe-Chatrier, a partire dalle ore 12, saranno la ceca vincitrice di Wimbledon Barbora Krejcikova e la spagnola Sara Sorribes Tormo ad aprire le danze. A seguire il palcoscenico sarà tutto per Rafael Nadal, che esordirà nel singolare maschile dopo il doppio con l'ostico ungherese Marton Fucsovics: in palio un'affascinante battaglia con il rivale di sempre Novak Djokovic.

La sessione serale, a partire dalle 19, vedrà protagonisti Coco Gauff (seconda testa di serie del main draw) e il tedesco Alexander Zverev, finalista su questi campi circa due mesi fa. Ben 5 i confronti previsti sul Suzanne-Lenglen: tra le sfide di cartello Lorenzo Musetti, dopo il torneo di Umago, di scena contro l'esperto francese di casa Gael Monfils (il quarto match a disputarsi su questo campo) e in chiusura il doppio con Daniel Evans ed Andy Murray, (forse) all'ultima partita della carriera da tennista professionista.

Sul court 14 Lucia Bronzetti esordirà con la croata Donna Vekic dalle ore 21: sullo stesso campo ci saranno a seguire Sara Errani, opposta alla cinese Qinwen Zheng, Matteo Arnaldi contro Arthur Fils nel pomeriggio come quinto match.

Luciano Darderi proverà a debuttare, dopo l'interruzione di sabato che non l'ha fatto scendere in campo, con lo statunitense Tommy Paul sul court 7 (terza gara dalle 12). Al via anche Elisabetta Cocciaretto, i doppi Bolelli-Vavassori (il torinese anche nell'individuale) ed Errani-Paolini.

Ecco il programma completo.