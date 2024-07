Parte alla grande la spedizione di Novak Djokovic e Carlos Alcaraz nel torneo di singolare dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Proprio come da pronostico, le teste di serie numero uno e due hanno dominato il rispettivo incontro di primo turno e sfruttato l'occasione per ritrovare il giusto feeling con la terra battuta dopo aver raggiunto la finale sui prati di Wimbledon.

Il campione serbo ha travolto Matthew Ebden, entrato in tabellone solo all'ultimo momento e focalizzato sugli eventi di doppio, con un pesantissimo 6-0, 6-1.

Olimpiadi Parigi - Nessun problema per Djokovic e Alcaraz. Il serbo sfiderà Nadal?

Djokovic non ha lasciato per strada nemmeno un game nel primo set.

Ebden ha subito ceduto la battuta a causa di una brutta volée e visto Djokovic fare quello che voleva con il rovescio nel terzo gioco. Nel secondo parziale la musica non è cambiata e il belgradese ha guadagnato in pochi minuti il 4-0 sorprendendo altre due volte in risposta l'australiano.

Ebden ha infine ringraziato simpaticamente Djokovic per avergli fatto aggiornare almeno in una occasione lo score. Sullo sfondo c'è ora quella che diventerebbe una incredibile partita con Rafael Nadal sul Court Philippe-Chatrier.

Il maiorchino esordirà domani in singolare contro Marton Fucsovics. Dominio totale anche per Alcaraz, che ha eliminato con un netto 6-3, 6-1 Hady Habib. Il vincitore delle ultime edizioni del Roland Garros e di Wimbledon ha vissuto solo un piccolo passaggio a vuoto, ma gestito senza intoppi il debutto assoluto alle Olimpiadi.

Alle 19:00, Alcaraz avrà l'onore di fare squadra con il suo idolo Nadal nel torneo di doppio. I due puntano a portare a casa una medaglia e affronteranno gli argentini Andres Molteni e Maximo Gonzalez.