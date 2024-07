Atp Atlanta - Rinderknech elimina Mattia Bellucci. A Iasi primo titolo per Andreeva

Si è conclusa la corsa di Mattia Bellucci all'Atp 250 di Atlanta. Il francese Arthur Rinderknech ha sconfitto il tennista azzurro nei quarti di finale con il punteggio di 7-6 3-6 6-1. Si tratta comunque di un'ottima settimana per Mattia Bellucci che, partito dalle qualificazioni ha battuto anche la testa di serie numero 2 Adrian Mannarino, per centrare quello che ad oggi è il miglior risultato Atp della sua carriera.

E riparte da Atlanta anche con il suo best ranking visto che nella classifica live Atp al momento è numero 125 del mondo. Rinderknech ha fatto sua la partita alla distanza dominando nel terzo set. In una giornata infinita ad Atlanta per via delle interruzioni per pioggia l'incontro tra il tennista azzurro e il giocatore transalpino è terminato quasi alle 1.20 orario di Atlanta.

Primo set molto equilibrato e terminato al tie break conquistato di misura da Rinderknech per sette punti a cinque. Nel secondo parziale Mattia Bellucci è riuscito a prendere un break di vantaggio e ha chiuso in maniera ineccepibile al servizio per 6-3.

Il tennista francese si è preso una sosta ai box dopo il secondo parziale. Chiave di volta del match il primo game del terzo set. Qui Bellucci si è conquistato una palla break per fare gara di testa nel parziale decisivo ma non è riuscito a concretizzarla.

E nel game successivo ha ceduto la battuta. In un attimo si è passati dal possibile 1-0 Bellucci al 3-0 Rinderknech che poi ha strappato ancora una volta il servizio al tennista lombardo che ha accusato il colpo. E a colpi di servizio (gli ace alla fine saranno 21) Rinderknech ha poi chiuso 6-1 il parziale decisivo e affronterà in semifinale Yoshihito Nishioka che ha battuto 7-6 6-2 Frances Tiafoe.

Nell'altra semifinale si affronteranno Juncheng Shang che ha superato Max Purcell e Jordan Thompson che ha eliminato Alejandro Davidovich Fokina.

A Iasi Mirra Andreeva conquista il suo primo titolo WTA in carriera

Mirra Andreeva ha conquistato il primo titolo nel circuito WTA a Iasi sulla terra battuta in Romania.

In finale Elina Avanesyan si è ritirata nel terzo set della partita. Punteggio finale 5-7 7-5 4-0 ritiro per un problema fisico. La semifinalista del Roland Garros è la tennista più giovane a vincere un titolo di singolare a livello di tour da quando Coco Gauff vinse a Parma quando aveva 20 giorni di meno nel 2021.