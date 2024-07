Atp/Wta Washington - Draw: Rublev e Sabalenka numeri 1, in tabellone Nardi e Cobolli

Andrey Rublev e Aryna Sabalenka guidano i tabelloni del torneo combined di Washington che si disputa sul cemento americano esattamente nella stessa settimana in cui si gioca il torneo Olimpico di Parigi. Si tratta della seconda tappa sul cemento - dopo Atlanta - che porterà allo Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam dell'anno.

Sorteggiati i tabelloni maschili e femminili. Nel torneo Atp della categoria 500 dopo l'eliminazione in semifinale a Umago, Andrey Rublev è volato a Washington ed è la testa di serie numero 1. Attende al secondo turno il vincente del derby francese tra Cazaux e Van Assche.

Quinta testa di serie, quindi nel quarto di Rublev, è Frances Tiafoe. Il secondo quarto di tabellone vede come teste di serie principali Sebastian Korda e Jordan Thompson.

Atp Washington: presenti in tabellone Luca Nardi e Flavio Cobolli

Due giocatori italiani presenti in tabellone all'Atp 500 di Washington.

Luca Nardi gioca al primo turno contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni, in caso di successo secondo turno contro la testa di serie numero 8 Alejandro Davidovich Fokina. Nello stesso spicchio di tabellone c'è Flavio Cobolli che è testa di serie numero 10 che ha un bye al primo turno e aspetta il vincente della sfida tra il belga Goffin e l'argentino Carabelli.

L'altra testa di serie di questa zona di tabellone è Karen Khachanov. L'ultimo quarto ha come teste di serie Adrian Mannarino e Ben Shelton. Ecco il tabellone completo dell'Atp di Washington. Aryna Sabalenka guida il tabellone femminile in cui non c'è nessuna presenza italiana.

Aryna Sabalenka e Victoria Azarenka sono inserite nel primo quarto di tabellone e saranno potenzialmente avversarie nei quarti di finale. Nella parte alta del tabellone c'è anche Ons Jabeur. Presente a Washington anche Emma Raducanu che in uno dei primi turni più interessanti sfiderà Elise Mertens.

Altro primo turno interessante quello tra Badosa e Kenin. Le altre teste di serie principali presenti nella parte bassa del tabellone sono Samsonova e Kasatkina. Ecco il tabellone completo del Wta di Washington.