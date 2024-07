Atp Umago - Musetti domina contro Mensik e vola in finale: sfiderà Cerundolo

Lorenzo Musetti ha raccolto quindici vittorie e solo tre sconfitte dall’inizio della stagione sull’erba; una stagione che gli ha conferito quella consapevolezza di cui aveva bisogno per tornare a ottenere importanti risultati.

L’ultimo successo - quello registrato ai danni Jakub Mensik con il punteggio di 6-4, 6-1 - gli consentirà di disputare la quarta finale in carriera nel circuito maggiore al torneo ATP 250 di Umago. Questo vuol dire che il suo cammino ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 non inizierà domani con il match di doppio previsto insieme a Luciano Darderi, ma domenica con un duro doppio impegno.

Il tennista di Carrara ha fatto la sua scelta mesi prima e proverà a onorare la sua presenza in Croazia sollevando al cielo il titolo nella finale che lo vedrà opposto a Francisco Cerundolo, bravo a battere in due set un nervoso Andrey Rublev.

Atp Umago - Musetti domina contro Mensik e vola in finale

La partita di Musetti si è aperta con un importante break e ha rischiato di ribaltarsi sul 3-2, quando Mensik è salito in cattedra con il dritto e siglato il contro break.

Nel game successivo, però, il ceco ha perso il controllo dello stesso fondamentale e la battuta a zero. Musetti non gli ha più concesso occasioni e si è portato in vantaggio. La musica non è cambiata nel secondo parziale, perché Musetti ha continuato a comandare gli scambi e dettare il ritmo.

L’azzurro ha sorpreso subito in risposta Mensik e guadagnato il 2-0. Musetti ha raddoppiato sul 3-1 lanciando un chiaro messaggio e sferrando un duro colpo al suo avversario, che non ha più aggiornato il suo score.

Ad aggiudicarsi il derby polacco al WTA 250 di Praga e diventare campionessa è stata Magda Linette. Magdalena Frech non è mai entrata davvero in partita e ha ceduto senza mai inscenare sul rettangolo di gioco una vera reazione con un pesante 2-6, 1-6. Per la 32enne di Poznan si tratta del terzo titolo in carriera.