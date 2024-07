Atp Kitzbuhel - Bis di Matteo Berrettini: è in finale. Hanfmann battuto in 2 set

9 vittorie consecutive dopo l'erba e quella sconfitta al secondo turno di Wimbledon contro Jannik Sinner, 18 set vinti di fila senza mai concederne uno ai suoi avversari: così Matteo Berrettini è tornato grande protagonista sulla terra battuta.

Questa volta, nelle semifinali dell'Atp 250 di Kitzbuhel, il tennista romano non ha dovuto ricorrere ai tie-break per mostrare la sua superiorità sugli avversari. Infatti, il tedesco Yannick Hanfmann si è arreso con un doppio 6-4.

'The Hammer' ha continuato a dominare al servizio, come già dimostrato in tutto il torneo austriaco e quello precedente a Gstaad in cui ha trionfato. Il 32enne ha avuto però non pochi passaggi a vuoto e difficoltà durante l'incontro, cedendo nel quinto game per la prima volta la battuta, addirittura a zero.

L'azzurro ha approfittato della situazione, gestendo in maniera perfetta il vantaggio: dopo aver sprecato la possibilità di ottenere un secondo break, Matteo ha concesso una palla del contro-break ma ha saputo affrontarla nel migliore dei modi, viaggiando poi spedito verso la conquista del primo set (6-4).

Anche nel secondo parziale, a seguito di una prima fase di equilibrio durata fino al 3-3, è stato il tedesco a dover fronteggiare delle problematiche al servizio: Hanfmann, finito nuovamente sotto 0-40, ha annullato solo la prima opportunità prima di cedere il break.

Avanti 5-3, Berrettini ha provato a chiudere subito la pratica in risposta ma non ha sfruttato ben tre match point. L'italiano è così andato a servire per il match e, avvalendosi sempre delle prime, ha archiviato la sfida.

Il 28enne romano ha raggiunto i 1130 punti in classifica Atp, restando virtualmente in 46esima posizione. Vincendo la finale in programma sabato, l'italiano salirebbe fino alla piazza numero 40: sfiderà il vincente dell'altra semifinale prevista tra il francese Gaston e l'argentino Diaz Acosta.