Atp Umago - Vittoria in rimonta di Lorenzo Musetti su Lajovic: semifinale con Mensik

Lorenzo Musetti si è qualificato per le semifinali del torneo Atp 250 di Umago. Dopo la semifinale a Wimbledon arriva una semifinale anche nel torneo croato sulla terra battuta. Il tennista italiano ha sconfitto in rimonta il serbo Dusan Lajovic col punteggio di 5-7 6-3 6-0.

Musetti alla distanza ha stroncato la resistenza dell'esperto giocatore serbo. Primo set decisamente combattuto. Musetti scatta meglio dai blocchi di partenza e ha strappato subito il game di servizio al suo avversario. Ma il vantaggio è durato pochissimo perchè dal 2-0 Musetti si è passati velocemente al 3-2 Lajovic.

Musetti che ha dovuto salvare due pericolose palle break nell'ottavo game che avrebbero portato il serbo a servire per il set. Nell'undicesimo game la grande occasione arriva per Musetti che però non riesce a concretizzare il 15-40 e ad andare a servire per il primo set.

Crolla tutto per Musetti nel dodicesimo game quando Lajovic riesce a salire a set point e il giocatore di Carrara mette in corridoio uno rovescio lungolinea. 7-5 Lajovic. Nel secondo set è Lorenzo Musetti a scattare per primo andando 2-1 togliendo il servizio a zero al suo avversario.

E qui il toscano è andato in fuga sul 3-1, consolidato sul 5-3 fino a chiudere 6-3. Con un altro break. Nel terzo set non c'è stata storia, calo nel tennis e anche nella condizione atletica per Lajovic con Musetti che è andato avanti per la sua strada approfittando dei passaggi a vuoto dell'avversario e chiudendo il parziale 6-0.

Per Musetti ora c'è la semifinale contro Jakub Mensik. Andrey Rublev ha superato alla distanza Fabian Maroszan in rimonta 5-7 6-3 6-2. Per il russo, testa di serie numero 1 del torneo, semifinale nella parte alta contro Francisco Cerundolo.

Atp Kitzbuhel fuori la testa di serie numero 1 Sebastian Baez

A Kitzbuhel dopo il successo di Matteo Berrettini che giocherà la semifinale contro il tedesco Yannick Hanfmann, è stato eliminato il numero 1 del seeding Sebastian Baez che dopo una maratona è stato sconfitto da Hugo Gaston al tie break del terzo set.

Semifinale della parte alta del tabellone quindi tra Gaston e Facundo Acosta. Infine ad Atlanta successi per Jordan Thompson che ha eliminato Harold Mayot e Frances Tiafoe che ha estromesso dal torneo Aslan Karatsev. Domani sera, venerdì 26 luglio, sarà in campo Mattia Bellucci che giocherà il primo quarto di finale a livello Atp della sua carriera contro il francese Arthur Rinderknech.