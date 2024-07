Olimpiadi Parigi - Day 1: subito in campo Djokovic, Paolini e il doppio Alcaraz-Nadal

Domani, sabato 27 luglio inizia a Parigi sulla terra battuta del Roland Garros, il torneo Olimpico di tennis. Subito tanti italiani in programma ma c'è anche l'esordio di Novak Djokovic, quello di Carlos Alcaraz (in singolare e in doppio al fianco di Rafa Nadal) e Iga Swiatek.

Vediamo il programma dei campi principali e di tutte le partite dei tennisti italiani. Sul Campo Centrale Philippe Chatrier si inizia dalle 12 con la numero 1 del mondo e regina del Roland Garros Iga Swiatek che sfida la rumena Irina-Camelia Begu.

A seguire ci sarà l'esordio di Novak Djokovic contro Matthew Ebden. Nella sessione serale che prende il via dalle 19 c'è il debutto del tanto atteso doppio composto da Carlos Alcaraz e Rafael Nadal contro gli argentini Gonzalez e Molteni.

A chiudere la sfida tra ex campionese Slam tra Naomi Osaka e Angelique Kerber. Sul campo Suzanne Lenglen apre alle 12 la nostra Jasmine Paolini, testa di serie numero 4 che sfida la rumena Ana Bogdan. A seguire il debutto in singolare di Carlos Alcaraz contro Hady Habib.

Poi Caroline Garcia contro Jacqueline Cristian e a chiudere il russo Daniil Medvedev contro Rinky Hijkata. Programma ricco anche sul campo Simonne-Mathieu con dalle 12 Ostapenko-Osorio, poi Haddad Maia-Gracheva e il debutti di Stefanos Tsitsipas contro Zizou Bergs e di Stan Wawrinka contro Pavel Kotov.

Ecco tutte le partite degli italiani di sabato 27 luglio alle Olimpiadi di Parigi e gli orari di gioco

Detto di Jasmine Paolini che aprirà alle 12 il campo Suzanne Lenglen in contemporanea sul campo numero 7 Luciano Darderi giocherà il suo primo turno contro la testa di serie numero 9, l'americano Tommy Paul.

Darderi che poi si sposterà sul campo numero 8 nel quale come ultimo incontro di giornata è programmato il doppio che disputerà insieme a Lorenzo Musetti contro i cileni Jarry e Tabilo. Match che potrebbe essere rinviato a domenica nel caso Musetti continuasse con successo il suo cammino a Umago.

Intanto Sara Errani dopo il forfait di Elena Rybakina è entrata nel tabellone principale. E al primo turno sfiderà a pochi giorni dalla loro partita di Palermo Qinwen Zheng. L'incontro con la giocatrice cinese è in programma domani alle 12 sul campo 10.

Sul campo numero 11 come secondo incontro ci sarà la sfida di doppio tra i numeri 1 Simone Bolelli e Andrea Vavassori e la coppia spagnola Carreno Busta-Granollers. Sullo stesso campo 11 straordinari per Jasmine Paolini che come ultimo incontro giocherà insieme a Sara Errani contro le neozelandesi Routliffe e Sun.

Infine nella prima giornata delle Olimpiadi in campo anche Elisabetta Cocciaretto che giocherà il secondo incontro sul campo 13 contro Diana Shnaider. Ecco il programma integrale della giornata di sabato 27 luglio del torneo Olimpico.