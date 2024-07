Atp Umago - Sonego lotta ma si arrende a Cerundolo. Andreeva in finale a Iasi

I rimpianti di Lorenzo Sonego sono tutti legati all'esito del primo set. Il piemontese avrebbe infatti meritato un risultato diverso per l'andamento della disputa e per lo sforzo profuso sul rettangolo di gioco. Francisco Cerundolo è stato bravo ad attendere il suo momento e ha guadagnato l'accesso alle semifinali del torneo ATP 250 di Umago imponendosi con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-6( 2) .Sonego ha iniziato bene la partita e non è mai andato in affanno al servizio per buona parte del set.

Il nativo di Torino si è procurato tante opportunità in risposta, ma Cerundolo ha sempre trovato il modo di salvarsi: sul 2-2 ha pescato un fantastico drop shot e sul 4-4 rimontato con coraggio da 15-40. Forse sfiduciato per le chance non trasformate, Sonego ha sentito la pressione e nel decimo gioco perso la battuta e il parziale: l'argentino ha abbattuto le sue difese sfoderando una serie di ottimi dritti.

Atp Umago - Sonego lotta ma si arrende a Cerundolo in 3 set. Andreeva in finale a Iasi

Proprio un errore con il dritto commesso da Cerundolo ha però fornito nuova energia a Sonego in apertura di secondo. Forte del break di vantaggio, l'italiano ha alzato ulteriormente il livello e raddoppiato sul 4-2.

Entrambi hanno gestito in maniera pressoché perfetta i game al servzio nella terza frazione e solo il tie-break ha emesso l'ultimo verdetto. Verdetto che ha premiato Cerundolo. La Polonia batte in trasferta la Repubblica Ceca 2-0 al WTA 250 di Praga.

A contendersi il titolo nell'evento ceco saranno infatti Magdalena Frech e Magda Linette. Frech ha beneficiato del ritiro nel set decisivo della 16enne di casa Laura Samson, ma aveva ormai completamente ribaltato il match dopo aver perso il parziale inaugurale.

Linette, invece, ha vinto 6-3, 3-6, 7-6( 2) la battaglia con la testa di serie numero uno Linda Noskova in due ore e 46 minuti. Mirra Andreeva ha conquistato la prima finale in carriera nel circuito maggiore a Iasi battendo Olga Danilovic in rimonta 3-6, 6-3, 7-6( 1) .

La 17enne ha gestito decisamente meglio della sua avversaria il tie-break che ha scritto la parola fine. Sfiderà nell'ultimo atto del torneo la connazionale Elina Avanesyan. La russa non si è lasciata condizionare dal doppio impegno: ha chiuso il quarto di finale con Jaqueline Cristian e rifilato un netto 6-2, 6-3 a Chloe Paquet in semifinale.