Olimpiadi - Da Musetti e Arnaldi a Darderi e Vavassori: il tabellone degli italiani

Sono quattro gli italiani presenti nel tabellone principale del torneo singolare maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oltre a Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, ci sarà anche Andrea Vavassori. Il piemontese ha preso il posto del numero uno Jannik Sinner, costretto a dare forfait a causa di una tonsillite, e cercherà di sfruttare la sua opportunità anche in questa specialità.

Vavassori dovrà fronteggiare un triplo impegno, perché giocherà anche il doppio maschile con Simone Bolelli e quello misto con Sara Errani.

Olimpiadi Parigi - Da Musetti e Arnaldi a Darderi e Vavassori: il tabellone degli italiani

Considerando che i derby possono giocarsi solo a partire dalla semifinali: due azzurri popolano la parte alta del main draw e due quella bassa.

Arnaldi e Musetti occuperanno la prima porzione. Il giocatore di Sanremo non è stato particolarmente fortunato e sfiderà subito Arthur Fils, reduce dall'importante successo ottenuto all'evento ATP 500 di Amburgo battendo in finale Alexander Zverev in tre ore e 33 minuti.

In caso di vittoria affronterebbe poi uno tra Milos Raonic e Dominik Koepfer. Arnaldi è nello stesso ottavo di Novak Djokovic e Rafael Nadal. Non è andata benissimo nemmeno a Musetti, che all'esordio troverà il padrone di casa Gael Monfils.

Il tennista di Carrara spera di ripetere la grande prestazione messa in scena nella scorsa edizione del Roland Garros con l'obiettivo di affrontare poi il vincente dell'incontro tra Nuno Borges e Mariano Navone. La prima testa di serie sul suo cammino è Taylor Fritz; mentre ai quarti l'ostacolo porta il nome e il cognome di Alexander Zverev.

Vavassori esordirà invece contro Pedro Martinez e proverà a regalarsi un match con Casper Ruud. Partenza complicata per Darderi, alle prese con Tommy Paul. Sulla sua strada, nel caso in cui riuscisse a superare l'americano, incrocerebbe Jakub Mensik, Alex de Minaur e Carlos Alcaraz.