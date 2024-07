Atp Kitzbuhel - Matteo Berrettini non si ferma: nuova semifinale sulla terra rossa

Due ore di gioco sono bastate a Matteo Berrettini per conquistare l'ottava vittoria consecutiva sulla terra battuta e staccare il pass per le semifinali dell'Atp 250 di Kitzbuhel. Un altro successo importante per il tennista romano, che si è aggiudicato il nono tie-break di fila e ha poi chiuso i giochi in due set.

Lo statunitense Nicolas Moreno de Alboran ha cercato di restare aggrappato alla partita ma alla fine si è dovuto arrendere alla forza dell'azzurro, ancora una volta abile nei momenti importanti del match. Virtualmente, Matteo ha raggiunto la posizione numero 46 del ranking Atp e proverà a ottenere altri punti preziosi nel torneo austriaco: in semifinale troverà il tedesco Yannick Hanfmann.

Inizio complicato per entrambi i giocatori al servizio: tre le palle break in totale annullate, di cui due da parte dell'italiano nei primi game in apertura di gara. Sul 5-5 il 28enne si è garantita una nuova opportunità in risposta, non riuscendola però a sfruttare per via di una buonissima battuta dell'americano.

Nel tie-break, dal 5-3 in favore di Moreno de Alboran, Berrettini è salito in cattedra e ha giocato molto bene tutti i restanti punti fino al 7-5 che gli ha permesso di ottenere il primo parziale. Nel secondo set 'The Hammer' ha saputo tenere duro nel settimo gioco, cancellando due palle break.

Nel gioco successivo, poi, ha conquistato il break decisivo che gli ha consentito di servire con successo per il match. Urlo di gioia e di liberazione al termine dell'incontro, con l'esultanza nell'angolo anche di coach Francisco Roig.

Dopo Gstaad, ora Berrettini proverà a trionfare anche a Kitzbuhel per rilanciarsi prima della tournée americana.