Atp Atlanta - Impresa di Mattia Bellucci che batte Adrian Mannarino e vola nei quarti

Mattia Bellucci sta vivendo un ottimo momento nella sua carriera. Il tennista italiano si è qualificato per la prima volta per i quarti di finale in un torneo Atp battendo Adrian Mannarino col punteggio di 7-6 4-6 6-3.

L'azzurro questa settimana numero 146 del mondo ha superato Adrian Mannarino, numero 32 del mondo e giocherà i quarti di finale nel 250 di Atlanta sul cemento americano. Bellucci continua il suo momento estremamente positivo dopo essersi qualificato sia al Roland Garros che a Wimbledon - perdendo entrambe le volte al quinto set con tennisti molto quotati come Frances Tiafoe e Ben Shelton.

Atp Atlanta, Mattia Bellucci qualificato per i quarti di finale

Dopo aver superato le qualificazioni e beneficiato del ritiro di Vukic, Bellucci affrontava decisamente da sfavorito Adrian Mannarino, esperto giocatore francese.

Primo set estremamente ancorato ai servizi. Briciole di fatto per chi era alla risposta. Nell'undicesimo game del primo set sulla situazione di 30-30 servizio Bellucci con Mannarino avanti 6-5 la partita ha avuto una sospensione di una ventina di minuti per la pioggia che ha iniziato a cadere ad Atlanta.

Alla ripresa Bellucci ha portato la sfida al tie break che si è aggiudicato per otto punti a sei dopo essere stato per tre volte in vantaggio di un mini-break. Nel secondo set è stato Mannarino a riuscire per la prima volta a strappare il servizio al tennista lombardo.

Sul 4-3 per il tennista transalpino, Mannarino è andato sotto 15-40 ma Bellucci non è riuscito a concretizzare le due palle break per il 4-4. Nel game successivo Bellucci ha annullato due set point ma il tennista francese nel suo game di servizio ha chiuso 6-4 il secondo set.

Terzo set con Bellucci al servizio per primo. Sul 2-2 Bellucci ha annullato una pericolosissima palla break a Mannarino e dopo un game fiume è riuscito a tenere il game. Altra pericolosissima palla break per Mannarino sul 3-3 ma è stata cancellata con un ace.

Bellucci ha avuto poi la grande occasione sul 4-3 in suo favore, è andato 15-40 e ha concretizzato la prima palla break con una palla corta per aprirsi il campo e per poi chiudere col rovescio incrociato. Game finale decisivo al servizio chiuso a zero e solo applausi per Bellucci che ha terminato l'incontro con un servizio vincente.

Partita di grande solidità per il tennista italiano. Ora per lui sfida nei quarti contro Rinderknech.