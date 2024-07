Atp Umago - Luciano Darderi sconfitto da Jakub Mensik. Fabio Fognini fa solo un game

Luciano Darderi contro Jakub Mensik era la partita clou programmata in serale all'Atp 250 di Umago sulla terra battuta. E il diciottenne ceco, nato il 1 settembre 2005, si è confermato un prospetto decisamente molto interessante.

Mensik ha battuto Darderi 6-4 6-3. Il tennista italiano aveva iniziato come meglio non si poteva il primo set strappando il servizio al giocatore ceco per volare sul 3-1. Nel sesto game però con un dritto in corridoio il giocatore azzurro ha restituito il break e si è tornati sul 3-3.

Qui l'italiano ha avuto un momento di crisi e Mensik ne ha approfittato per andare sul 5-3; al momento di servire per il set c'è stato un nuovo break con Darderi che è tornato sotto. Ma Mensik ha piazzato la zampata e ha strappato di nuovo il servizio a Darderi chiudendo 6-4 il primo set.

L'equilibrio nel secondo set si è spezzato sul 3-2 quando Mensik ha avuto una palla break e si è involato sul 4-2 dopo un dritto in corridoio di Darderi. Per poi chiudere 6-3.

Netta sconfitta di Fabio Fognini a Umago

Non c'è stata invece partita tra Fabio Fognini e il giocatore di Taiwan Chun-Hsin Tseng che ha chiuso 6-1 6-0.

Tseng che non aveva superato le qualificazioni ma è stato ripescato come lucky loser al posto di Holger Rune e si è ritrovato direttamente al secondo turno, con un bye al primo turno. Fognini non al meglio fisicamente non è mai stato in partita.

Primo set in cui si è rotto presto l'equilibrio con Tseng che si è involato sul 3-1 per poi chiudere 6-1 con Fognini decisamente troppo falloso. Più o meno allo stesso modo il secondo set con Tseng che non ha concesso nessun game al tennista ligure.

Serata da dimenticare davvero per Fognini. Il quadro dei quarti di finale del torneo Atp 250 di Umago: Rublev-Maroszan; F.Cerundolo-Sonego; Mensik-Tseng; Lajovic-Musetti.