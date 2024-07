Lorenzo Musetti è tornato in campo dopo aver raggiunto per la prima volta in carriera le semifinali in un torneo del Grande Slam a Wimbledon. Il tennista di Carrara ha impiegato qualche minuto per gestire il complicato passaggio dall'erba alla terra battuta, ma dalla parte centrale del primo set è riuscito a imporre il suo ritmo agli scambi e ha guadagnato il 26esimo quarto di finale nel circuito maggiore - il 12esimo sul rosso - all'evento ATP 250 di Umago.

L'azzurro ha sconfitto con il punteggio di 6-4, 6-3 il qualificato Marco Trungelliti.

Atp Umago - Musetti ai quarti di finale. Avanza anche Sonego, out Cobolli

Musetti ha perso i primi tre game della partita cedendo subito il servizio a causa dello smash vincente trovato dall'avversario.

L'importante contro break è arrivato sull'1-3, quando l'italiano si è aggiudicato il duello con il dritto. In totale fiducia, Musetti ha sorpreso di nuovo in risposta Trungelliti sul 3-3 trasformando la quarta chance grazie a un discreto dritto.

Il 22enne ha conservato il vantaggio e archiviato il parziale. Musetti ha brekkato il suo rivale in apertura di secondo e continuato a prestare molta attenzione ai suoi turni di battuta. Ai quarti non ci sarà il derby con Flavio Cobolli, che si è arreso ( 5) 6-7, ( 3) 6-7 a Dusan Lajovic.

Cobolli non ha mollato fino alla fine e ha recuperato due break di svantaggio nel secondo set. Il serbo ha rischiato grosso, perché ha fallito anche il terzo tentativo per chiudere 7-5. Al tie-break ha però ritrovato lucidità e portato a casa la vittoria.

Lorenzo Sonego sembra aver superato senza ulteriori ostacoli i problemi alla gambe che hanno caratterizzato l'esordio contro Mili Poljicak. Il piemontese ha alzato decisamente il livello rispetto al match di primo turno e sconfitto Alexandre Muller 7-5, 6-1.

Dopo aver avuto le uniche occasioni in risposta, Sonego ha dovuto fronteggiare dal nulla due pericolosi set point sul 4-5. Set point che ha cancellato e che gli hanno conferito la giusta carica per andare a prendersi il break nel game successivo.

Nella seconda frazione di gioco, invece, c'è stato un solo giocatore in campo, ovvero Sonego. Il tennista che dovrà battere per approdare in semifinale porta il nome e il cognome di Francisco Cerundolo, bravo a battere la wild card di casa Matej Dodig.

Al Wta 250 di Praga le due semifinali vedranno sfidarsi Repubblica Ceca e Polonia. Linda Noskova e la 16enne Laura Samson giocheranno rispettivamente contro Magda Linette e Magdalena Frech. Noskova, testa di serie numero uno, ha inflitto un sonoro 6-1, 6-3 a Ella Seidel; mentre Samson si è imposta al set decisivo con Oksana Selekhmeteva.