Atp Kitzbuhel - Settima vittoria di fila per Matteo Berrettini: battuto anche Tabilo

Sono ancora due tie-break a regalare una nuova vittoria sulla terra battuta a Matteo Berrettini. Il tennista romano ha sconfitto l'ostico Alejandro Tabilo, testa di serie numero 2 del tabellone principale, e si è garantito il pass per i quarti di finale.

Sono così salite a sette le affermazioni consecutive di 'The Hammer' sul rosso in questa fase della stagione, dopo il trionfo nel 250 di Gstaad. Ora, nel prossimo turno in programma giovedì, l'italiano affronterà lo statunitense Nicolas Moreno de Alboran.

Primo set davvero in scioltezza per entrambi al servizio, senza concedere la minima occasione di break all'avversario. Si è così giunti al tie-break: un mini-break nel nono punto ha consentito a Matteo di strappare così un equilibrato parziale.

Il cileno ha cominciato a calare come rendimento in battuta, ma l'azzurro in apertura di secondo set non ha sfruttato ben 4 palle break. L'occasione si è ripresentata nel sesto game e questa volta Berrettini ha strappato il break, salendo fino al 5-2.

Tabilo non ha voluto mollare e, con le spalle quasi al muro, ha aumentato l'intensità in risposta, cogliendo un'opportunità per contro-brekkare e ritornare in partita. I due si sono spinti nuovamente al tie-break e anche in questa occasione è stato Matteo a spuntarla (7-5).

Wta Iasi - Avanza la prima testa di serie del main draw

A Iasi, in Romania, sono andati in scena i quarti di finale nella giornata di mercoledì. La principale testa di serie del tabellone Mirra Andreeva ha superato il turno senza particolari problemi contro la croata Lea Boskovic, concedendo appena due game solo nel primo set.

In semifinale la russa incrocerà la serba Olga Danilovic, che si è imposta nei confronti dell'ungherese Bondar col punteggio di 7-5, 6-2. Nelle fasi finali del torneo anche la francese Chloé Paquet, che dopo un 6-0 iniziale ha battuto la connazionale Janicijevic (6-2, 6-1 il risultato degli altri due set).