Olimpiadi Parigi - Stabilite le 16 squadre di doppio misto: c'è l'Italia al via

È stata definitiva nelle ultime ore la lista ufficiale delle 16 squadre che si daranno battaglia nel tabellone di doppio misto alle Olimpiadi di Parigi 2024. 15 le nazioni protagoniste, più due atleti neutrali che avrebbero rappresentato la Russia.

Nella giornata di giovedì sarà stilato il sorteggio che stabilità gli accoppiamenti. L'Italia sarà presente anche in questo main draw e ha alla fine puntato su due giocatori specialisti nel doppio, confermando i rumors delle scorse settimane: saranno, infatti, Andrea Vavassori e Sara Errani a fare coppia con l'obiettivo di regalarsi un'importante gioia anche nel doppio misto.

Ecco quali saranno le formazioni rivali da dover affrontare:

Alexander Zverev e Laura Siegemund (Germania)

Matthew Ebden ed Ellen Perez (Australia)

Coco Gauff e Taylor Fritz (Stati Uniti d'America)

Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari (Grecia)

Felix Auger-Aliassime e Gabriela Dabrowski (Canada)

Marcel Granollers e Sara Sorribes Tormo (Spagna)

Alexander Bublik ed Elena Rybakina (Kazakistan)

Mate Pavic e Donna Vekic (Croazia)

Edouard Roger-Vasselin e Caroline Garcia (Francia)

Daniil Medvedev e Mirra Andreeva

Zhizhen Zhang e Qinwen Zheng (Cina)

Tomas Machac e Katerina Siniakova (Repubblica Ceca)

Wesley Koolhof e Perr Schuurs (Paesi Bassi)

Joe Salisbury e Heather Watson (Regno Unito)

Kei Nishikori e Ena Shibahara (Giappone)

In caso di una rinuncia, pronta a subentrare il duo danese formato da Holger Rune (sempre in forse attualmente a causa di un infortunio al polso) e Caroline Wozniacki.

Lo spettacolo non mancherà, considerando che il tabellone è composto da appena 16 team in totale: basterà superare i primi due turni per essere in semifinale e, dunque, giocarsi le medaglie.