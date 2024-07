L'Italtennis ad un passo da un traguardo storico: così bene solo nel 77 e nel 2021

Campioni come Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Jasmine Paolini stanno portando in alto il nome dell’Italia nel mondo. Il 2024 potrebbe essere un anno da record per il tennis tricolore. Solo nel lontano 1977 e nel 2021 siamo stati capaci di portare a casa così tanti tornei, ben 7.

Con la vittoria di Matteo Berrettini a Gstaad gli azzurri hanno già pareggiato questo primato e ce la metteranno tutta per sorpassarlo. Una ghiotta occasione ci sarà proprio nella finale che giocherà lo stesso romano a Kitzbuhel contro Hugo Gaston.

Qualora dovesse vincerla sarebbe record assoluto. Capostipite di questo grande gruppo è ovviamente Jannik Sinner, che in questa stagione che lo ha consacrato come numero uno del mondo ha collezionato già quattro trofei, Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle.

Poi Berrettini, rinato dopo un anno bersagliato dai problemi fisici. L’ex finalista di Wimbledon ha vinto a Marrakech, in Svizzera qualche giorno fa e potrà portarsi a 10, qualora vincesse in Austria. A completare questo quadro la new entry Luciano Darderi che ha avuto la sua prima gioia proprio in questa stagione a Cordoba, in Argentina.

Pur non entrando in questa classifica che prende in considerazione solo i tornei Atp, c’è ovviamente da menzionare la splendida Jasmine Paolini, che oltre ad aver raggiunto ben due finali Slam al Roland Garros e Wimbledon, ha vinto il Wta 1000 di Dubai.

Il team degli italiani alle Olimpiadi

Sono quattro gli italiani presenti nel tabellone principale del torneo singolare maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oltre a Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, ci sarà anche Andrea Vavassori.

Il piemontese ha preso il posto del numero uno Jannik Sinner, costretto a dare forfait a causa di una tonsillite, e cercherà di sfruttare la sua opportunità anche in questa specialità. Vavassori dovrà fronteggiare un triplo impegno, perché giocherà anche il doppio maschile con Simone Bolelli e quello misto con Sara Errani.