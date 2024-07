Atp Umago - Tutto facile per Luciano Darderi. Mattia Bellucci avanza ad Atlanta

Luciano Darderi ha eliminato al primo turno del torneo Atp 250 di Umago 6-1 6-4 il croato Duje Ajdukovic e si è qualificato per gli ottavi di finale. Tutto facile per il tennista italo argentino. Nel primo set Darderi si è involato subito in fuga sul 3-0, ha salvato due palle break del 3-2 ma una volta 4-1 ha strappato ancora il servizio all'avversario per andare a chiudere 6-1.

Inizio di secondo set decisamente di segno opposto con un grande game alla risposta del tennista croato che è andato sul 3-0 in suo favore. Ma sul 4-2 e servizio il croato si è inceppato e ha concesso il controbreak a Darderi.

L'italiano poi ci ha messo pochissimo per strappare di nuovo il servizio all'avversario e andare a chiudere 6-4. Ottima partita per un Darderi solido e concentrato che ora giocherà negli ottavi contro il ceco Mensik.

A Umago esordio con successo di Andrey Rublev. Il russo, testa di serie numero 1 del torneo, interrompe la serie di tre sconfitte consecutive al primo turno, e ha battuto l'argentino Camilo Ugo Carabelli col punteggio di 6-4 7-5.

Fabian Marosznan infine ha superato Thiago Monteiro. A Kitzbuhel è andata in scena l'ultima partita nel torneo di Dominic Thiem. L'austriaco agli sgoccioli della sua carriera agonistica è stato sconfitto da Thiago Agustin Tirante col punteggio di 6-2 6-4.

Atp Atlanta, Mattia Bellucci avanza per il ritiro di Vukic nel terzo set

Ad Atlanta avanza Mattia Bellucci. Il tennista azzurro - bravissimo a superare le qualificazioni sul torneo sul cemento Usa - è andato nettamente sotto visto che il punteggio era di 6-1 4-3 e servizio per l'australiano Vukic.

Ma Bellucci non ha mollato, ha rimontato e vinto il secondo set e sul 3-1 del terzo set Vukic si è ritirato per un malessere fisico legato probabilmente alle alte temperature e all'alta umidità in cui si sta giocando ad Atlanta.

Punteggio finale della partita 1-6 6-4 3-1 ritiro Vukic. Ora l’italiano affronterà Adrian Mannarino, testa di serie numero 2 del seeding. Avanzano anche Karatsev che ha superato Harris, Rinderknech che ha dominato J.J. Wolf e Adam Walton che ha superato in due set Kecmanovic.